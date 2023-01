Rossmannowy kalendarz Czujesz Klimat?

Na kartach kalendarza znalazło się 12 dziewczyn pracujących w drogeriach Rossmanna m.in. z Rzeszowa, Białegostoku, Zabrza, Warszawy, Łodzi, czy Janowa Lubelskiego. Zdjęcia zrobiliśmy w leśnej, zielonej okolicy pod Warszawą oraz w jednym z warszawskich studiów fotograficznych. Fotografowała Aldona Karczmarczyk – jej prace trafiły już na okładki takich magazynów jak: Elle, Harper’s Bazaar czy Twój Styl. Stylizacje przygotowała Gosia Białobrzycka. Kalendarz powstały przy współpracy z Van Dorsen Artists.

Udział w tym projekcie jest dla pracowników Rossmanna przygodą i realizacją marzeń o profesjonalnej sesji. Kalendarz jest limitowany i nie trafia do sprzedaży. Jest pamiątką dla uczestniczek sesji.

– O nasz wygląd zadbał sztab profesjonalistów: fryzjerzy, make-up’istki, styliści. To było piękne przeżycie. Na pewno będę miała co wspominać za kilka lat. Trzeba to powiedzieć głośno: Rossmann dodaje nam pewności siebie tworząc takie projekty. Czujemy się jak gwiazdy wielkiego formatu. To jest ogromny plus pracy w naszej firmie – mówi Magdalena Tchórz, uczestniczka sesji ze sklepu z Wrocławia.

Kalendarz na 2023 r. jest już 14 edycją firmowej produkcji Rossmanna