Silne imię dla chłopca, które pokochali rodzice. Oznacza wybitnego mężczyznę, który stworzony jest do wielkich rzeczy. Popularne imię dla odważnych

Czy do teściowej należy mówić "mamo"? Ekspertka stawia sprawę jasno. "Nie wypada odmówić"

Tylko osoby o wyjątkowo nieznośnej osobowości widzą na obrazku ten szczegół. Za to ludzie Cię nie lubią. Test na trudny charakter zdradzi Twoje najgorsze wady

Niesamowita metamorfoza kobiety po rozwodzie. Zostawiła męża i straciła 9 kg. "Rozwód to najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek dla siebie zrobiłam"

Jest nie do poznania!

Przerażająca przepowiednia Nostradamusa właśnie się spełnia? Znany prorok w swoich wizjach przewidział inflację i coraz wyższe ceny. To będzie początek końca ludzkości

Tylko ludzie sukcesu są w stanie znaleźć to na obrazku. Pisane jest im wielkie bogactwo. Kilkusekundowy test psychologiczny

Co widzisz na obrazku?

Silnie imię dla chłopca. Wywodzi się od słynnego rodu rzymskich wojowników

Wybór imienia dla dziecka to jedno z kluczowych zadań, przed którym stają przyszli rodzice. To często wybór na całe życie. Przyjęło się, że dzieci najczęściej otrzymują imiona po starszych członkach rodziny lub według preferencji rodziców. W ostatnim czasie przyszła moda na nietypowe, zagraniczne imiona, które nie zawsze są dobrą decyzją. Tren ten powoli zaczyna się odwracać i coraz częściej przyszli rodzice stawiają na tradycyjne, polskie imiona. Tak też jest w przypadku tego imienia. To jedna z najpopularniejszych pozycji ostatnich lat. O jakie imię chodzi?

Zobacz także: Najbardziej obciachowe imię dla chłopca. Kojarzy się z męskimi narządami i wywołuje drwiny. Oznacza "mocny" i "silny". Kiedyś nosiło je wielu mężczyzn

Znaczenie imienia: Antonii. Pochodzenie i opis

Jednym z najczęściej wybieranych imion dla chłopców już od kilku lat jest Antoni. Imię to pochodzi od rzymskiego rodu Antoniuszy i oznacza: wspaniały, doskonały, wybitny. Mężczyźni o tym imieniu są silny, pewni siebie i potrafią zatroszczyć się o bliskie im osoby. Bywają powolnie jednak zawsze prą do przodu i nic nie jest w stanie ich zatrzymać. według danych GUS w 2022 roku imię Antoni zajęło pierwsze miejsce w rankingu. Antoni obchodzi imieniny: 9, 12, 17 stycznia, 6 lutego, 1, 8, 16 marca, 3, 10 kwietnia, 2, 10 maja, 7, 12, 13 czerwca, 5, 10, 25, 28 lipca, 3, 10, 23, 30 września, 2, 24, 31 października, 7 listopada, oraz 1, 13, 15, 28 grudnia. Zdecydowanie najpopularniejszą datą imienin jest jednak 13 czerwca.

Tutaj znajdziesz najpiękniejsze życzenie imieninowe dla Antoniego.

Słynne przysłowia o Antonim

Święty Antoni od zguby broni.

Na święty Antoni bydło się gzi i goni.

Ani Antoni na morzu wiatru nie dogoni.

Na święty Antoni pierwsza się jagódka zapłoni.

Żytko na Antoni kwiat najtęższy goni, a w górach na Wita dopiero zakwita.

Kto na świętego Antoniego sieje tatarkę, sto miarek zbierze za miarkę.

Sonda Podoba Ci się imię Antonii? Tak, to ładne i tradycyjne imię Nie, jakoś źle mi się kojarzy Nie mam zdania na ten temat