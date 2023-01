Sześć nowych kawiarni na dobry początek roku − dynamiczny rozwój Green Caffè Nero

Sprawdź, co mówi o Tobie

Goście cenią sobie zarówno kawę, jak i atmosferę Green Caffè Nero, dlatego plany na nowy rok są ambitne. W listopadzie 2022 r. została otwarta kawiarnia przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie, w styczniu 2023 r. otwarte zostaną cztery nowe lokale, a w pierwszym kwartale 2023 będzie ich łącznie aż sześć. Dywersyfikacja lokalizacji Green Caffè Nero jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby gości, którzy doceniają bliskość kawiarni w swoich dzielnicach mieszkaniowych.

- Okres po pandemii jest dla nas czasem intensywnego poszukiwania nowych lokali. Teraz nadchodzi moment zbierania owoców tej pracy. W listopadzie otworzyliśmy kawiarnię przy ul. Konstruktorskiej, w styczniu otwieramy 4 nowe lokale, a w sumie 6 w pierwszym kwartale 2023. Krótko mówiąc –intensywnie szukamy atrakcyjnych miejsc, w których powstaną nowe kawiarnie. – mówi Adam Ringer, prezes Green Caffè Nero. – Varso to lokalizacja w samym centrum miasta, najwyższy budynek w Unii Europejskiej, reprezentacyjne lobby pełne zieleni i sztuki oraz taras widokowy ze spektakularnym widokiem – nie mogło nas zabraknąć w takim miejscu. Ale pandemia nauczyła nas, żeby nie ograniczać się do biznesowych centrów miast, dlatego nie zasypiamy gruszek w popiele i dzień później otwieramy kolejną kawiarnię w Galerii Młociny. I nie jest to nasze ostatnie słowo w styczniu!

Wnętrza Green Caffè Nero są znane ze swojego charakterystycznego stylu, bazującego na naturalnych materiałach, takich jak drewno, kamień i metal. W nowych kawiarniach nie zabraknie tych typowych dla sieci szczegółów: w lokalu przy ulicy Jana Kazimierza stanie drewniany bar z ręcznie wykonanymi zdobieniami. W Galerii Młociny natomiast, architekci nawiązali do lokalizacji centrum handlowego, położonego pomiędzy dwoma fortami historycznej Twierdzy Warszawa – Fortem I Bielany i Fortem II Wawrzyszew, nadając barowi kształty zaczerpnięte z tych budowli fortyfikacyjnych.

Nowa kawiarnia przy ul. Jana Kazimierza powita Gości jeszcze w styczniu. Jednocześnie, trwają przygotowania do otwarcia Green Caffè Nero przy ul. Karmelickiej w Krakowie. Piękny lokal położony w zabytkowej części miasta będzie szóstym działającym punktem sieci w mieście. W pierwszym kwartale roku sieć otworzy również kawiarnię w centrum handlowym Blue City w Warszawie. Pod szyldem Green Caffè Nero działają już 72 kawiarnie w Polsce, a do końca pierwszego kwartału będzie ich 75.

