Sztuka, która edukuje seksualnie

Polskie dzieła sztuki uczą o seksualności

W ramach akcji „Sztuka Bez Wstydu” powstała specjalna aplikacja, która za pośrednictwem 100 popularnych obrazów przekazuje wiedzę z zakresu seksualności. Wiedząc, że młodzi z telefonami się nie rozstają, to właśnie tam, w smartfonach, Durex wraz ze strategicznym partnerem Grupą Pontonnza pomocą apki dają dostęp do rzetelnych, edukacyjnych treści. I to w prawdziwie angażującej formie.

Jak Durex to zrobił?

W aplikacji „Sztuka Bez Wstydu” po zeskanowaniu obrazu na ekranie pojawia się wersja danego dzieła z przykuwającymi uwagę emoji, takimi jak bakłażan czy brzoskwinka, a obok tego krótka, zwięzła i konkretna ciekawostka związana z seksualnością. W ten sposób ze „Stańczyka” można dowiedzieć się o nazewnictwie miejsc intymnych, „Dama z gronostajem” przybliża temat świadomej zgody na seks, a „Babie Lato” porusza takie kwestie jak fantazjowanie czy masturbacja.

Z aplikacji można korzystać zarówno podczas wycieczki w muzeum, jak i skanując dany obraz z podręcznika lub ekranu. Wiedzę można czerpać nawet w domu, przeglądając galerię obrazów i czytając wyświetlające się przy nich ciekawostki dostępne z poziomu aplikcji. Tym sposobem, na smartfonie, laptopie czy komputerze, zupełnie za darmo, można sobie przeprowadzić szybką, przystępną w odbiorze, ale też merytoryczną lekcję o seksualności.

Jak to działa?

Wystarczy wejść na www.sztukabezwstydu.pl, przeskanować obraz i już można dowiedzieć się więcej. Bez uprzedzeń, bez powielania szkodliwych mitów i bez wstydu – ponieważ tylko taka edukacja ma szansę prawdziwie wspierać młodzież w zakresie zdrowia seksualnego.

i Autor: Materiały prasowe Durex