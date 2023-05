i Autor: Instagram/ @gweneth_jsm Ta kobieta po 50-tce jest koszmarem każdej żony. Chwali się erotycznymi przygodami z żonatymi mężczyznami.

Uwodzi żonatych mężczyzn

Ta kobieta po 50-tce jest koszmarem każdej żony. Chwali się erotycznymi przygodami z żonatymi mężczyznami. "Tacy są najlepsi"

50-letnia Gweneth Lee chwali się w sieci, że uwielbia sypiać z żonatymi mężczyznami. Kobieta nie widzi w tym nic złego i wręcz uważa, że to powód do dumy. Wyznała nawet, że do tej pory spała już z ponad tysiącem mężczyzn. W mediach społecznościowych chętnie publikuje swoje seksowne zdjęcia i dzieli swoim erotycznymi przygodami. Gweneth Lee wyjawia, w którym miesiącu mężowie najczęściej zdradzają.