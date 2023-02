Ta kobieta uwielbia być "kuguarzycą". Spotyka się tylko z młodszymi facetami. Kusi ich ponętnymi bluzeczkami uwydatniającymi gigantyczny biust

Ta kobieta spotyka się tylko z młodszym facetami. Uwielbia być "kuguarzycą"

Julie zdobyła popularność w sieci dzięki swoim sposobom podrywania. Kobieta ma 45 lat i nie ukrywa, że w relacjach międzyludzkich najbardziej kręcą ją młodsi faceci. Wokół tego buduje swoją popularność w sieci. Często publikuje zdjęcia w wyzywających strojach pełnym podtekstów seksualnych. Zdaniem Julie związek z duża starszą kobietą to najlepsze, co może spotkać młodego mężczyznę. Jak przekonuje na jednym ze swoich filmików młodszy facet zyska o wiele więcej od starszej partnerki. Jak podaje gazeta.pl wiele osób w komentarzach przyznało rację Julie. Niektórzy zwracają uwagę, że taki związek pozbawionych jest niepotrzebnych dramatów i kłótni o byle co. Julie nie poprzestaje jedynie na publikowaniu filmikó i zdjęć wokoło kontrowersyjnego tematu, ale również założy profil na OnlyFans. To portal, na którym za ustaloną opłatą można oglądać bardziej odważne zdjęcia i filmiki kobiety.

Zobacz także: W krótkiej spódnicy po zaśnieżonych górach. Turystka w Szczawnicy zadziwiła stylem

Uważacie, że takie podejście do związków i wieku partnerów jest w porządku?