Takie osoby są nazywane "złodziejami dusz". Spotkanie z nimi może być traumą na lata. Po czym poznać psychofaga?

W społeczeństwie funkcjonuje wiele typów zaburzeń osobowości. Jednym z nich jest psychofag, zwany również "złodziejem dusz". To osoba, która może mieć cechy osoby narcystycznej, psychopatycznej lub socjopatycznej. Jej zachowania absolutnie nie skupiają się na przemocy fizycznej - jej głównym celem jest pozbawienie drugiej osoby pewności siebie. Będzie stosować najróżniejsze formy manipulacji, aby dopiąć swego. Jego głównym zadaniem jest wyrządzenie jak największych szkód w psychice drugiej połówki. Oczywiście najzdrowsze dla nas byłoby unikanie takich osób, jednak nie jest to łatwe, gdyż na początku ciężko rozszyfrować psychofaga. Swoje prawdziwe oblicze ujawnia dopiero po dłuższej znajomości. Po czym poznać psychofaga, czyli "złodzieja dusz"?

Cechy psychofaga

Tak jak w przypadku każdego zaburzenia osobowości, tak i u psychofaga można wyróżnić szereg cech i zachowań, dzięki którym można go zdemaskować. Na początku związek czy relacja z psychofagiem wygląda niemalże perfekcyjnie. Daje on poczucie bezpieczeństwa i spełnienia. Rollercoaster zaczyna się w momencie, gdy zdobędzie on zaufanie drugiej połówki. Wtedy zaczyna izolować ją od bliskich, znajomych. Zaczyna nią manipulować, niejednokrotnie wzbudzając w niej poczucie winy. Osoba empatyczna wówczas robi wszystko, aby zadowolić toksycznego partnera i w rezultacie rezygnuje ze swoich potrzeb na rzecz tego związku. Psychofag wmawia partnerowi, że to ona jest źródłem problemów w relacji, a sam zgrywa ofiarę. Stosuje przemoc emocjonalną i manipuluje faktami. Dąży do tego, aby całkowicie uzależnić od siebie drugą osobę i mieć kontrolę nad jej życiem i emocjami.

