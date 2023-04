Takiej kawy jeszcze nie piliście!

Pochowała męża, a potem okazało się, że on żyje. "Martwy" mąż zmartwychwstał. Próbował wmówić jej chorobę psychiczną

Historia tego kultowego koktajlu sięga lat 40-stych XX wieku, a u jego podstaw od zawsze leży połączenie kawy z Irish Whiskey. Serwowany początkowo w dużych szklankach z uchwytem, Irish Coffee traktowany był jako idealny napój alkoholowy, który pobudza oraz dostarcza idealnej ilości słodyczy. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele przepisów na przyrządzenie tego popularnego koktajlu. O ile niektóre z nich opierały się niezmiennie na czterech podstawowych składnikach, inne zakładały dodanie cynamonu, kakao czy nawet gorącej czekolady i papryczki chili.

W tym roku marka Tullamore redefiniuje klasyczne Irish Coffee i pragnie wprowadzić je na nowo do menu barowego pod nazwą „The Tiniest Irish Coffee”. Na koktajl w wersji mini składa się: 20 ml Tullamore D.E.W. Original, 20 ml świeżo parzonej i posłodzonej kawy oraz warstwa trzydziestoprocentowej śmietanki. Ta ostatnia jest tu jednym z kluczowych składników – nie można zastąpić jej bitą czy zwykłą śmietaną. Wyśmienite połączenie wyrazistych smaków serwowane w małych kieliszkach to nowy wariant podania tego prawdziwie irlandzkiego klasyka.

Kawa po irlandzku to znakomita propozycja na pyszny koktajl, który sprawdzi się wśród prawdziwych kawoszy oraz amatorów whiskey, a któremu Tullamore D.E.W. Original nada wyjątkowego smaku. Trzykrotnie destylowana, trzykrotnie starzona i mieszana z trzech destylatów whiskey to doskonale zbalansowana propozycja z wyraźnie zaznaczonymi słodkimi nutami korzennych przypraw i owoców. Źródłem jej niepowtarzalnego, gładkiego smaku jest połączenie trzech różnych whiskey – zbożowej, słodowej i jęczmiennej.

Wielbicielom słodkich rozwiązań do gustu przypadnie także The Tiniest Irish Coffee w wersji z Tullamore D.E.W. Honey, a więc połączenia irlandzkiej tradycji z naturalnym miodem. Na ten wariant składają się składniki w tych samych proporcjach, jednak kawy nie trzeba już słodzić. Tak prawdziwie słodkie połączenie nie wymaga dodawania do koktajlu dodatkowej ilości cukru.

Niezależnie od miejsca i okazji, The Tiniest Irish Coffee sprawdzi się jako bogaty w różne walory smakowe koktajl, który można spróbować przyrządzić samemu i zaserwować bliskim lub zamówić w ulubionym barze. Przygotowanie kawy po irlandzku to jednak nie lada wyzwanie, ale efekt końcowy z pewnością wprowadzi wszystkich w zachwyt. W towarzystwie smakuje najlepiej!

