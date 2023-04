Te kobiety to najlepsze kochanki. Mają jedną ważną cechę osobowości. Nauka ma na to dowody

To, co widzisz na obrazku wyjawi Twoje najgorsze wady. Wystarczy kilka sekund. Szybki test na osobowość

Jakie cechy posiada dobra kochanka?

Pojęcie "dobrej kochanki" jest względne, gdyż każdy człowiek na odmienne preferencje. Jednak najwyraźniej ten temat mocno intrygował naukowców, którzy postanowili sprawie przyjrzeć się nieco bliżej. Okazuje się, że ogromny wpływ na powodzenie w życiu seksualnym ma jedna cecha osobowości człowieka. I wcale nie chodzi tu o ognisty temperament, czy odwagę. Jak podaje "Journal of Sex Research", kluczem do satysfakcji w łóżku jest coś zupełnie innego, a mianowicie... sumienność. To właśnie kobiety posiadające tę cechę są najlepszymi kochankami. Z czego to wynika?

Sumienne kobiety są najlepszymi kochankami

Dlaczego sumienność ma tak duży wpływ na jakość seksu? Sumienność jest rozumiana m.in. jako: bycie zorientowanym na szczegóły, zorganizowanym oraz podejmowanie przemyślanych decyzji. Mężczyźni cechujący się wysoką sumiennością zgłaszali mniej problemów z osiąganiem erekcji, natomiast kobiety - orgazmu. Osoby sumienne z wyprzedzeniem potrafią wygospodarować czas na seks, a także chętnie dzielą się z partnerem swoimi fantazjami erotycznymi, które potem wprowadzały w życie.