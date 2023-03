Ten znak zodiaku jest najgorszym pracownikiem. Horoskop wskazuje, że szef ma dosyć tego lekkoducha. Miga się od obowiązków i chętnie obarcza nimi innych.

Ten znak zodiaku jest najgorszym pracownikiem według horoskopu

Każdemu znakowi zodiaku przypisuje się szereg cech, które wyróżniają go spośród pozostałych. Zgodnie z astrologią to data urodzenia w dużej mierze determinuje osobowość człowieka, to jakie decyzje podejmuje w życiu, jak wyglądają jego związki, czy kariera zawodowa. Niektóre znaki zodiaku w horoskopie są skupione na rodzinie, inni na pierwszym miejscu stawiają z kolei pracę. Okazuje się, że jeden znak zodiaku nie należy do grona ulubionych pracowników szefa. Wszystko przez jego lekkoduszność i silną potrzebę niezależności. Który znak zodiaku jest według horoskopu najgorszym pracownikiem? Chodzi o Wodnika. To osobom spod znaku Wodnika przypisuje się cechy, które nie czynią ich wymarzonymi pracownikami dla szefów.

Znak zodiaku w pracy: Wodnik ma słomiany zapał

Znajdujący się pod wpływem dwóch silnych planet - Uranu i Saturna Wodnik, ma zdecydowanie dwoistą naturę. Z jednej strony wierzy w naukę, z drugiej ma głębokie życie duchowe. Choć Wodnik jest osobą niesamowicie kreatywną o nieszablonowym myśleniu, to jednak jego potrzeba realizacji własnych pomysłów i niezależności, może sprawić, że przełożeni nie będą na niego patrzeć przychylnym okiem. Jeśli Wodnik wykonuje pracę, która jest niezgodna z jego naturą i wartościami, to będzie migać się od obowiązków, przerzucając je na współpracowników. Wodnik chodzi własnymi drogami, nie bawi się w konwenanse, a energię woli spożytkować na coś wartościowego. Wodnika w karierze i pracy może zgubić jego słomiany zapał. Wymarzona kariera dla Wodnika to: aktywista, badacz, aktor, nauczyciel, artysta, kierownik organizacji dbającej o środowisko. Praca musi dawać mu poczucie misji, które jest dla niego o wiele ważniejsze niż nagrody finansowe.

