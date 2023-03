i Autor: pixabay.com

Astrologia i horoskopy

Ten znak zodiaku uchodzi za najpotężniejszy w horoskopie. Jest silny, niezłomny i przewodzi astrologiczną dziatwą znaków zodiaku. Ciąży jednak na nim klątw

Każdy z dwunastu znaków zodiaku w horoskopie jest inny i ma przypisane inne cechy. Niektóre znaki zodiaku są niemalże stworzone do liderowania i przewodzenia innymi. Biorą one na swoje barki odpowiedzialność za ten znaki zodiaku, którym gwiazdy podarowały artystycznie, nieco naiwne dusze. Szczególnie jeden z dwunastu znaków zodiaki wyróżnia się jako najpotężniejszy. Otacza go aura siły i wibracje sukcesu. To dobry przywódca i przyjaciel. Bywa jednak, że jego siła obciążona jest także ogromnym brzemieniem, z którym musi mierzyć się każdego dnia. O którym znaku zodiaku mówi astrologia, że jest urodzonym liderem?