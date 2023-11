To 4 zachowania bogatych ludzi. Majętni wcale nie noszą ubrań z wielkim logo. Jak naprawdę zachowują się bogate osoby?

To 4 zachowania bogatych ludzi. Majętni wcale nie noszą ubrań z wielkim logo

Wiele osób marzy o milionach na koncie, które pozwolą im na podróże w najróżniejsze zakątki świata, czy ubieranie się u najlepszych projektantów i spełnianie marzeń. Często z zazdrością patrzymy na tych, którym "się powiodło w życiu". Jednak w ostatnich latach epatowanie drogimi gadżetami, ubraniami odeszło do lamusa. Zapanował trend na "dyskretny luksus". Po czym zatem poznać bogatego człowieka? Milioner, który samodzielnie dorobił się majątku, Ramit Sethi podpowiada, co w obecnych czasach należy traktować jako wyznaczniki bogactwa. Mężczyzna jest doradcą finansowym, prowadzącym show "Jak się wzbogacić" na Netfliksie, a także autorem książki "I Will Teach You To Be Rich". Wyjaśnił, jakie są zachowania typowe dla bogaczy. Są to:

mają torby na każdą okazję; mają czas i środki na to, by być w dobrej kondycji fizycznej; bez mrugnięcia okiem płacą równowartość kilkuset złotych za mydło do rąk; kupują meble na zamówienie i czekają na nie miesiącami.

- opisuje serwis CNBC Make It.

Co sprawia, że ludzie czują się bogaci?

Milioner poprosił swoich czytelników o to, by wskazali, jakie są według nich subtelne oznaki tego, że ktoś żyje w dostatku. I tu wiele osób może byc zaskoczonych odpowiedziami. Najczęściej były wskazywane:

automatyczne opłacanie rachunków; niestresowanie się, gdy trzeba zapłacić mandat za złe parkowanie; robienie zakupów spożywczych bez myślenia o tym, ile co kosztuje.