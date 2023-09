i Autor: Shutterstock Inteligentna kobieta

Znaczenie imion żeńskich

To popularne imię noszą inteligentne kobiety. Oznacza „mądrość”. Polscy rodzice nadal je uwielbiają

To popularne imię noszą wybitnie inteligentne kobiety. Już samo znaczenie imienia, mówi wiele o jego posiadaczce. Otóż wywodzi się ono z języka greckiego i oznacza "mądrość". Osoba nosząca to imię jest niezwykle rozsądna i zaradna. To imię żeńskie jest niezwykle popularne w ostatnich latach. W samym 2023 roku imię to nadano już 2626 dziewczynkom.