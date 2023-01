Upiorna wizja na wiosnę 2023 nie oszczędza jednego znaku zodiaku. Horoskop zdradza, że nadejdą ciężkie czasy. Bezsilność wobec losu

Robili to przed każdym seksem. Teraz mają worki pełne gotówki. Przechytrzyli inflację i zachwycili miliony osób

Astrolodzy przygotowali horoskop na najbliższe miesiące 2023 roku. Ich wizja z pewnością nie uraduje przedstawicieli jednego znaku zodiaku. Zgodnie z horoskopem na kwiecień i maj 2023 czeka ich wyjątkowo ciężki czas. Nie będzie im dane cieszyć się urokami wiosny i zbliżającego się lata. Poczują się bezsilni, a los będzie im nieustannie rzucać kłody pod nogi. Chodzi o osoby spod znaku Strzelca. Horoskop na kwiecień 2023 przewiduje, że na głowę zawali im się wiele obowiązków, w tym także domowych. Zmęczenie będzie im towarzyszyć jeszcze w maju, a to odbije się na ich zdrowiu. Jednak to nie koniec złych wieści dla Strzelca. Horoskop na kwiecień 2023 i horoskop na maj 2023 zdradza, jakich przeciwności może spodziewać się Strzelec wiosną.

Horoskop kwiecień 2023 Strzelec

W kwietniu 2023 Strzelec będzie mierzyć się z nawałem obowiązków, które mogą wręcz go przerosnąć. Nie dość, że będzie wracał wykończony z pracy, to w domu nie znajdzie nawet chwili na odpoczynek. Zmęczenie i brak czasu dla siebie odbiją się na zdrowiu Strzelca, a życie zacznie go wręcz przytłaczać.

Horoskop maj 2023 Strzelec

Horoskop na maj 2023 ostrzega Strzelca, aby zachował ostrożność, gdyż ktoś z bliskich będzie próbował wykorzystać jego dobroduszność i naciągnąć go finansowo. Maj 2023 to dla osób spod znaku Strzelca czas na odpoczynek. Poczujesz wręcz potrzebę wycofania się z dotychczasowego życia i porzucenia obowiązków.

