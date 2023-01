W styczniu postaw na zmiany!

To znak, że Twój związek się rozpada. Eksperci nie mają złudzeń, na tym etapie nie ma już co ratować

Veganuary to coroczne, globalne wyzwanie organizowane od 2014 roku, które promuje i edukuje na temat weganizmu, zachęcając ludzi do takiego stylu życia w styczniu. Głównym celem akcji jest zachęcenie jak największej liczby osób do przejścia na dietę roślinną. Po dołączeniu do wyzwania, uczestnicy codziennie otrzymują informacje na temat diety roślinnej oraz różnego rodzaju wskazówki ułatwiające im realizację postanowienia.

Dumny, 100% roślinny

Violife, kolejny raz, wspiera wyzwanie, zachęcając i pokazując konsumentom, że dieta roślinna jest zdrowa i bardzo smaczna. Marka jest dumna z faktu, że jej produkty są w 100% roślinne. Uczestnicy wyzwania Veganuary z Violife mogą również być dumni z faktu przystąpienia do wyzwania, bo dzięki temu robią coś dobrego dla siebie i dla naszej planety. W ramach wyzwania przygotowano atrakcje i niespodzianki, w tym przepisy z topowymi produktami, jak Violife Gouda Flavour Slices i Violife Cheddar Flavour Slices. W przepisach nie brakuje lubianych produktów: Violife Greek White i Violife Creamy Oryginal.

Marka od lat zachęca do zmiany stylu życia. 100% roślinne alternatywy dla serów to produkty nie tylko dla wegan, ale też dla osób borykających się z alergiami. Docenią je także miłośnicy kuchni tradycyjnej, spożywający produkty zwierzęce, którzy chcą urozmaicić swój jadłospis i wprowadzić do niego więcej produktów roślinnych – z korzyścią dla zdrowia, kondycji organizmu i dobra planety.

Podejmij wyzwanie Veganuary z Violife i ciesz się wyrazistym smakiem!

Aby zachęcić konsumentów do przejścia na dietę roślinną, marka prowadzi szereg działań komunikacyjnych w internecie, własnych mediach społecznościowych, a także przy półce sklepowej. Do podjęcia wyzwania Veganuary razem z Violife zachęcają influencerzy, którzy publikują własne przepisy na wegańskie dania.

1 stycznia ruszyła także loteria, której celem jest zachęcenie do wypróbowania produktów roślinnych marki. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest zakup minimum 2 dowolnych produktów Violife, zachowanie paragonu i zarejestrowanie go na stronie wyzwanieviolife.pl. Loteria potrwa do 31 stycznia.

Z Violife, Veganuary może trwać cały rok!

Styczeń to doskonały czas na zmiany i nowe postanowienia. Dlatego Violife zachęca do zmiany stylu życia na bardziej roślinny, dzięki uczestnictwu w wyzwaniu Veganuary. W styczniu rozpoczyna również współpracę z Proveg - międzynarodową organizacją budującą świadomość żywieniową, której misją jest ograniczenie globalnego spożycia produktów odzwierzęcych o 50% do 2040 roku. Tym samy wspiera wszystkich, którzy chcą zmienić swoje nawyki nie tylko w styczniu. ProVeg Veggie Challenge to całoroczne 30-dniowe wyzwanie, do którego można dołączyć w każdej chwili. Uczestnicy będą mieli dostęp do przepisów, również od marki Violife, wskazówek i porad trenerów, a także podsumowań dotyczących tego, ile dwutlenku węgla, wody, ziemi i zwierząt mogą uratować, jedząc roślinnie.

Top of the Top – produkty, które rozpływają się w ustach

Violife Cheddar Flavour Slices to plastry wegańskiej alternatywy dla sera cheddar. Idealnie się topią na kanapce, na wegańskim burgerze lub na krakersie. 100% roślinny produkt, który nie zawiera alergenów.

Violife Blok Greek White – inspirowana greckimi tradycjami kulinarnymi, 100% roślinna alternatywa dla sera feta. Użyj go do przygotowania sałatki z oliwkami i pomidorkami koktajlowymi albo dodaj do farszu zapiekanych pieczarek