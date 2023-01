Walentynki 2023. Świętuj miłość podczas romantycznej kąpieli

Astralny quiz, jakim zwierzęciem jesteś? Co drzemie w Twojej duszy? Zmysłowa kocica, czy leniwiec, co na darmo nie kica

Kąpiel w oparach miłości

Rozkoszny czas spędzony w wannie napełnionej pachnącą, kolorową wodą to idealny pomysł na spędzenie 14 lutego (i nie tylko). W walentynkowej kolekcji LUSH nie mogło zabraknąć bomb do kąpieli, które każdego od razu wprawią w romantyczny nastrój.

Valentine Bombshell skrywa w sobie regenerującą różę i rozjaśniające olejki eteryczne z sycylijskich cytryn. Daj się zaprosić do kąpieli w różowych płatkach. Love Bug to słodka obietnica miłosnej przejażdżki. Pod maską tego kwiatowo-owocowego pojazdu znajduje się niespodzianka – brokat (oczywiście z alg, nie z plastiku), który podczas kąpieli zostanie uwolniony i wypełni wannę mieniącymi się drobinkami. Olejek do kąpieli LUSH Love Island to spora dawka miłości dla skóry. Dzięki zawartych w nim składnikach odżywczych, błogo rozpieści ciało, a słodki zapach wanilii otuli je na długie godziny. Dla poszukiwaczy większych wrażeń przygotowaliśmy coś wyjątkowego. Po spotkaniu się z wodą, bąbelkowa kostka Strawberry Crumble uwolni rozkoszne bąbelki o zapachu truskawki i wypełni wannę pianą. Aż się prosi, by kogoś do niej zaprosić!

Odżywczy żel pod prysznic Love to miłosna mieszanka słonecznej trawy cytrynowej i bergamotki z upajajacym ylang ylang. Zakochasz się od pierwszego wejrzenia! W kolekcji walentynkowej LUSH znalazły się również dwa cudowne koktajle do mycia, które są doskonałą alternatywą dla klasycznego żelu, pozbawioną plastikowej butelki. Passion Fruit Delight to delikatnie zmiękczające skórę kremowe mydełko o zapachu marakui, a bogate w kozieradkę Keep it Fluffy Delight to gwarancja waniliowo-różanej rozkoszy, zamknięta w miękkiej kostce.

Miłosna pielęgnacja

Walentynki to także idealna okazja do podarowania rozkosznej pielęgnacji sobie… lub komuś bliskiemu. Hot Lips pobudzi usta za sprawą delikatnego peelingu, a następnie rozpieści je dodatek olejku migdałowego oraz ekstraktu z wodorostów i bambusów. To początek słodkich, wiśniowych pocałunków. Szukasz walentynkowego prezentu idealnego? Symphony No. 6 to ekskluzywny zestaw ręcznie zdobionych olejków do masażu. Każdy z nich to obietnica doświadczenie wellness w zaciszu własnego domu.

Zapachy miłości

Jak może pachnieć miłość? Chyba nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, ale oto nasza interpretacja! Zapomnij o eliksirze miłości i otul się uwodzicielskim i czarującym kwiatowo-cytrusowym zapachem Love. Najpierw powietrze wypełnia świeża trawa cytrynowa, następnie słoneczna bergamotka, a na koniec zmysłowy jaśmin, który może doprowadzić do szaleństwa (z miłości!). W walentynki doskonale sprawdzi się również klasyk od LUSH - Lust. To mocne, zmysłowe perfumy z jaśminem. Ta długotrwała kwiatowa zasłona pobudza zmysły, uwodzi i kusi - nie tylko 14 lutego.

Fanom mgiełek do ciała LUSH na Walentynki sprawdzi się otulająca ciało kwiatowym welonem Sex Bomb. Daj się uwieść nieodpartej kwiatowej mieszance jaśminu, szałwii piżmowej i ylang ylang.

Kultowy prezent na Walentynki

Miłośnicy naszego kultowego zapachu Sex Bomb, którzy w tym roku chcą podarować komuś paczkę pełną rozkosznej zmysłowości, powinni zwrócić uwagę na zestaw trzech kultowych uwodzicieli. Mgiełka do ciała oraz bomba do kąpieli Sex Bomb połączone z galaretką do kąpieli The Joy of jelly otulą romantyczną chmurą jaśminu. Knot Wrap, w który zawinięty jest zestaw Sex Bomb, został wykonany w 100% z organicznej bawełny. Pudełko to tektura pochodząca z recyklingu, a sznurek to juta, czyli naturalne włókno pochodzące z uprawy roślin.

i Autor: Materiały prasowe LUSH

