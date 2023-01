Wyróżnienie dla Lidla

Firmy, które otrzymały certyfikat Top Employers, dbają o to, aby ich pracownicy znajdowali się w centrum działań biznesowych oraz oferują członkom swoich zespołów sprzyjające środowisko pracy. Każdego roku wiodący pracodawcy są wyróżniani za ponadprzeciętną politykę personalną, orientację na pracownika oraz jego możliwości rozwoju osobistego. Niezależny Top Employers Institute analizuje organizacje na podstawie przekazanych zgłoszeń, tzw. dobrych praktyk HR. Lidl Polska został wyróżniony już po raz 10., otrzymując nie tylko wyróżnienie Top Employer Polska, ale również Top Employer Europe.

– Bardzo wysoko cenimy wyróżnienie Top Employer, które jest przyznawane przez niezależną międzynarodową instytucję. Szczególnym powodem do satysfakcji jest fakt, że w gronie laureatów znaleźliśmy się kolejny raz. To najlepsze potwierdzenie konsekwencji Lidl Polska we wdrażaniu wysokich standardów w zarządzaniu zasobami ludzkimi w bardzo wymagającym obszarze retail. Orientacja na rozwój zawodowy wszystkich osób zatrudnionych w naszej firmie, gwarantowanie im poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa to od lat czytelny znak identyfikujący nas w konkurencyjnym środowisku – mówi Marta Florczak, Członkini Zarządu ds. Personalnych Lidl Polska.

Kolejne podwyżki w sieci Lidl Polska

Warto podkreślić, że Lidl Polska od lat przyciąga kandydatów bardzo atrakcyjnymi warunkami pracy i wysokimi zarobkami – wyższymi niż średnie płace w handlu. W styczniu tego roku sieć ogłosiła ponadto podwyżki: osoby zatrudnione w sklepach będą zarabiać od 4200 do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu od 4400 do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4600 do 5600 zł brutto. W przypadku pensji załóg centrów dystrybucji, po podwyżkach wynoszą one od 4800 do 5250 zł brutto na początku zatrudnienia, a po 12 miesiącach zatrudnienia wzrosną do poziomu od 5050 do 5500 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia – od 5300 do 5800 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5650 do 6050 zł brutto. Managerowie sklepów rozpoczynający pracę na tym stanowisku mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 6700 do 7000 zł brutto. Po roku ich płaca wzrośnie do poziomu od 7000 zł brutto do 7400 zł brutto, a po 2 latach wyniesie od 7800 do 8300 zł brutto.

Szeroka oferta benefitów

Swojej załodze sieć gwarantuje szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, szkolenia oraz wyprawka „dla maluszka” i pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy psychologicznej, doradztwa prawnego lub finansowego. Jedną z zalet pracy w Lidl Polska jest również szansa na rozwój zawodowy – firma promuje równość płacową kobiet i mężczyzn oraz awanse wewnętrzne. Wszyscy pracownicy oraz ich bliscy mogą poszerzać swoje kompetencje, dzięki bezpłatnemu dostępowi do eTutor, platformy do samodzielnej nauki języków obcych online. W ramach świątecznej niespodzianki, każda osoba w firmie otrzymała dodatkowo 1 tys. zł w formie kuponów zakupowych, a do rąk ich dzieci trafiło ponad 23,5 tys. świątecznych paczek pełnych zabawek i smakołyków. Wysoką pozycję firmy w tym zakresie potwierdzają wyróżnienia, w tym m.in. nagroda specjalna w konkursie „Pracodawca Godny Zaufania” oraz „Inwestor w Kapitał Ludzki”.