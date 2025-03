Branżowe Centra Umiejętności: Klucz do dobrej pracy

Znasz go?

Branżowe Centra Umiejętności (BCU) to nowość w systemie oświaty. Uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego. BCU łączą działania szkół, uczelni i pracodawców.

To zaawansowane technologicznie placówki. Powstają przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego i specjalizują się w danej branży. Dodatkowymi partnerami projektów mogą być uczelnie, instytuty badawcze lub przedsiębiorstwa działające w dziedzinie gospodarki, w której kształci BCU.

Branżowe Centra Umiejętności będą prowadziły m.in. branżowe szkolenia zawodowe dla uczniów i studentów, firmowane i certyfikowane przez branżę, dotyczących najbardziej aktualnych rozwiązań w danej dziedzinie. Osobom dorosłym zaoferują możliwość podniesienia lub zdobycia nowych kwalifikacji. Będzie tu można zdać egzaminy zawodowe i prowadzące do potwierdzenia kwalifikacji sektorowych. BCU ma przekazywać innowacyjno-rozwojową, upowszechniającą wiedzę, wprowadzać innowacje i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową. Będzie też prowadzić doradztwo zawodowe dla uczniów oraz aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów.

Dzięki BCU kształcenie zawodowe wPolsce ma mieć światowy poziom, a absolwenci szkół zyskają kompetencje przydatne dla pracodawców w Europie i na świecie. Kompetencje młodych ludzi mają też stanowić zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych kryzysów (jak to było w czasie pandemii koronawirusa).

BCU już ruszają

Małopolskie BCU będą kształcić w dziedzinach: agroturystyka (Nowy Targ), spedycja (Andrychów i Sucha Beskidzka), gastronomia i kelnerstwo (Tarnów i Myślenice), informatyka i programowanie (Mszana Dolna), mechatronika (Brzesko), obuwnictwo (Kalwaria Zebrzydowska), opieka medyczna (Kraków), technika masażu (Nowy Sącz), technika weterynaryjna (Trzciana), telekomunikacja (Miechów), energetyka odnawialna – pompy ciepła i geotermia płytka (Krzeszowice) oraz pożarnictwo (Kraków).

Na przykład BCU agroturystyczne, które powstaje przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, jest jedyną placówką kształcącą w tej dziedzinie. Szkoła prowadzi już kształcenie w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich. Ma niezbędną bazę, wykwalifikowaną kadrę oraz współpracuje z pracodawcami prowadzącymi gospodarstwa agroturystyczne. W BCU przewidziano kursy i szkolenia dla uczniów, studentów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji lub przekwalifikowaniem się. Partnerami BCU są Lokalna Organizacja Turystyczna MADE IN ZAKOPANE oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie.

Od kelnerowania po mechatronikę

W Tarnowie i Myślenicach powstają zaś BCU w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa. Potrzeby konsumentów się zmieniają, więc szkolnictwo musi za nimi nadążyć. Zajęcia będą poświęcone m.in. cateringowi dietetycznemu, nowym trendom w gastronomii, obsłudze klienta oraz innowacjom technologicznym, ekologicznym i cyfrowym w gastronomii i kelnerstwie.

W Brzesku przy „Zielonce” powstanie BCU w branży elektroniczno-mechatronicznej. Będzie to drugie w Polsce BCU w tej branży. Podmiot branżowy oraz partnerzy dodatkowi: Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, Carlsberg Supply Company Polska S.A. (Oddział Browar Okocim), PROSTER Sp. z o.o. oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki). BCU dysponuje pięcioma nowocześnie wyposażonymi pracowniami: sterowników PLC i napędów elektrycznych, automatyki budynkowej, automatyki przemysłowej i robotyki, pneumatyki i hydrauliki oraz pracownią komputerowego wspomagania projektowania.

Będzie prowadzić kursy i szkolenia w zakresach programowania sterowników PLC i robota przemysłowego, komunikacyjnych sieci przemysłowym PROFINET, automatyki domowej, obsługi układów pneumatycznych i hydraulicznych, projektowania inteligentnych instalacji elektrycznych, obsługi napędów elektrycznych falownikowych, podstawy mechatroniki, instalacji systemów monitoringu i systemów alarmowych.

Weź udział w konkursie WorldSkills

WorldSkills Poland to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych dzięki prestiżowym międzynarodowym konkursom WorldSkills i EuroSkills. EuroSkills i WorldSkills to konkursy, w których rywalizują 32 państwa z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej, czyli WorldSkills.

W tym roku rywalizacja odbywa się w konkurencjach: meblarstwo, stolarstwo, technologia mody, odnawialne źródła energii (OZE), piekarstwo, frezowanie CNC, mechatronika, przemysł 4.0, fryzjerstwo, budownictwo cyfrowe/BIM, obsługa gości hotelowych, instalacje sanitarne i grzewcze, gotowanie, cukiernictwo, integracja robotów przemysłowych, mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych, układanie płytek ściennych i podłogowych, tynkowanie i systemy suchej zabudowy, malowanie i dekorowanie, inżynieria mechaniczna CAD.

Zarejestrować się można przez stronę internetową worldskillspoland.org.pl. Finaliści zawalczą o udział w międzynarodowym konkursie WorldSkills Shanghai 2026.