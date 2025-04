Fundusze europejskie dla Małopolski: Nowe inwestycje w regionie

Projekt o znaczeniu strategicznym to nowe pojęcie w słowniku funduszy europejskich. Pojawiło się ono dopiero w 2021 r., czyli w obecnej, siedmioletniej perspektywie finansowej. Projekt o znaczeniu strategicznym to projekt, który wnosi znaczny wkład w osiąganie celów regionalnego programu woj. małopolskiego. Program przygotowano na lata 2021–2027 i zarezerwowano w nim m.in. środki na projekty strategiczne, czyli inwestycje, które są ważne i potrzebne regionowi. Jak wyglądają w naszym województwie projekty strategiczne? Zobaczmy na przykładach.

1. Kształcenie zawodowe

Powrót do dobrej jakości kształcenia zawodowego jest jednym z zagadnień strategicznych. Przykładem może być projekt „Zawodowa Małopolska”. Chodzi o to, by absolwenci łatwiej znajdowali pracę, a przedsiębiorcy dobrze wykształconych pracowników. Ważne jest także, by młodzi ludzie byli w stanie stawić czoła innowacjom. Projekt zakłada więc zacieśnienie współpracy między szkołami a przedsiębiorcami, ułatwienie uczniom zdobywania kwalifikacji i doświadczeń zawodowych, a przedsiębiorcom wpływu na ich przygotowanie do zawodu. Chodzi też o podniesienie jakości kształcenia w szkołach dzięki modernizacji i doposażeniu pracowni zawodowych i warsztatów, a także poprzez wsparcie rozwoju zawodowego kadr tych placówek. Mają zostać zorganizowane: Festiwal Zawodów dla uczniów szkół podstawowych, konkurs zawodowy „RegioSkills Małopolska” dla uczniów szkół branżowych i techników, zaś dla uczniów szkół ogólnokształcących – „Odkryj swój zawodowy talent”, a także warsztaty z zakresu nowych technologii i innowacji w wybranych branżach. Województwo szczególnie wesprze także szkoły z branż opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej. Słuchacze/uczniowie tych szkół otrzymają wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i możliwość udziału w stażach.

Projekt zakłada również wsparcie dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii poprzez wyposażaniu ich w kompetencje edukacyjno-społeczne wspierające ich integrację i powrót do nauki.

2. Transformacja cyfrowa szkół

Transformacja cyfrowa to przejście od działań w świecie rzeczywistym (czyli tego, co robiliśmy do tej pory rękoma) do świata cyfrowego, czyli tego, co wiąże się z: komputerami, programami, internetem, sztuczną inteligencją itd. Po co? Bo tak zmienia się cały świat, a polscy uczniowie nie tylko muszą za tym nadążyć, lecz także być, być może, liderami dalszych przemian. Służy temu projekt „Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół”, który ma zapewnić szkołom nowoczesne sprzęt i oprogramowanie, rozwinąć kompetencje nauczycieli i zapewnić cyberbezpieczeństwo.

Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoły uzyskają dostęp do najnowszych technologii i szkoleń z zakresu narzędzi cyfrowych oraz metodologii STEAM. To całkowite odwrócenie tradycyjnego podejścia do nauczania. Dziecko przestaje być biernym odbiorcą wiedzy podawanej przez nauczyciela. Staje się naukowcem, konstruktorem, odkrywcą i inżynierem.

3. Teleopieka

Nasze społeczeństwo się starzeje, są więc budowane systemy, wsparte nowymi technologiami, które mają pomóc zatroszczyć się o swoje zdrowie czy bezpieczeństwo. Jednym z nich jest teleopieka, która znalazła się w projekcie „Małopolski Tele -Anioł 2.0”. Zostało utworzone Centrum Teleopieki, zapewniające wszystkim uczestnikom/ uczestniczkom całodobową możliwość przekazania informacji (przez przyciśnięcie na opasce elektronicznej przycisku SOS) o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

W projekcie zostało ujęte dodatkowe wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. 300 osób zostało objętych pilotażem usług telemedycznych. W programie są też opieka wytchnieniowa dla opiekunów i szkolenia.

4. Po pierwsze, rodzina

To projekt, który ma pomóc rodzinom naturalnym, zastępczym i adopcyjnym oraz kadrze systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

W projekcie przewidziano trzy moduły:

zapewnienie rodzinom doświadczającym kryzysu lub nim zagrożonym poradnictwa specjalistycznego opartego na indywidualnej diagnozie i planie pracy z rodziną dzięki rozwojowi sieci poradni rodzinnych,

zapewnienie rodzinom zastępczym, w tym dzieciom wychowującym się w rodzinnej pieczy zastępczej, wczesnego dostępu do kompleksowej pomocy specjalistycznej,

podnoszenie kompetencji i wzmacnianie rozwoju zawodowego kadr.

5. Cudzoziemcy

Cudzoziemcy przebywający w Polsce szukają możliwości pracy. Wielu z nich to specjaliści w swoich dziedzinach, którzy wykonują proste prace, bo nie stać ich na potwierdzenie swoich dyplomów czy certyfikatów w Polsce. By ułatwić przedsiębiorcom zatrudnianie cudzoziemców i wykorzystanie ich potencjału, przygotowano projekt „Żyj i pracuj w Małopolsce”. Ma on ułatwić integrację cudzoziemców w Polsce, znajdowanie pracy, zdobywanie nowych kompetencji i potwierdzanie tych już wcześniej zdobytych.

TU PYTAJ O WIĘCEJ INFORMACJI

Informacji o ofercie przygotowanej przy udziale funduszy unijnych w woj. małopolskim możesz pytać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie. Adresy, telefony i godziny otwarcia punktów znajdziesz na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

CZYM JEST EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI?

Dotyczy ona wyrównania szans i poziomu życia pomiędzy państwami członkowskimi w Unii Europejskiej, a nawet samymi regionami. Chodzi np. o to, by w Polsce czy Portugalii żyło się tak samo wygodnie jak w Niemczech, a na Dolnym Śląsku – jak na Śląsku i odwrotnie.