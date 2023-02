Nauczycielka chce zmienić zawód, bo nie stać jej na zagraniczne wczasy. "Czuję się okropną matką"

Nauczycielka skarży się na zarobki w szkole. Nie stać jej na zagraniczne wczasy. "Czuję się okropną matką"

Wpis nauczycielki umieszczony na facebookowym profilu serwisu z ogłoszeniami "Spotted Tarnów" wywołał burzę. Kobieta skarży się, że ze względu na niskie zarobki i kredyt hipoteczny nie stać jej na zagraniczne wczasy z rodziną. Z bliskimi chciała wyjechać na tydzień do Włoch, co - jak wyliczyła - dla rodziny 2+2 będzie kosztować 15 tysięcy złotych. Nauczycielce bardzo zależy na spędzeniu urlopu za granicą, ponieważ dotąd rodzina odpoczywała wyłącznie w Polsce. O zorganizowanie zagranicznej wycieczki poprosiła ją również córka. - Usiadłam do wyszukiwarki i wpisałam wakacje we Włoszech dla 2+2 i mi serce pękło. Dotarło do mnie, że pracując w szkole i mając kredyt hipoteczny nigdy nie odłożę na takie wakacje. Każda opcja na 7 nocy to koszt rzędu 15 tys zł. Wyjazd za 6 tys na 3 noce to w moim odczuciu zbyt duży koszt ale jedyna alternatywa wyjazdu na który zbierałabym około 2 lata. Czy wy mając 4 osobowe rodziny pozwalacie sobie na takie wyjazdy? Są jakieś tańsze alternatywy? Czuje się okropną matką. Czuję się jak beneficjent 500+, który poza wakacjami za 2 tys na rok lub dwa nie ma nic innego do zaoferowania swoim dzieciom [pis. oryg.] - napisała rozgoryczona kobieta.

Chce odejść ze szkoły z powodu zarobków. Nauczycielka myśli o służbie więziennej

Nauczycielka rozczarowana zarobkami w szkole chce zmienić zawód. Ze względu na ukończoną resocjalizację myśli nawet o pracy... więzieniu. - Na jaki zawód musiałabym sie przekwalifikować, aby było mnie stać na wakacje za granicą? Myślałam o służbie więziennej (ukończyłam reso) ale to podobno równie ciężki kawałek chleba i nie koniecznie odpowiedni dla kobiety - zastanawia się nauczycielka.

Swoje zdanie na temat wpisu nauczycielki wyrazili internauci. Oto niektóre z komentarzy:

- Jak stać Cię na Bałtyk, to na inny kraj również Cię stać. Wakacje nad Bałtykiem wychodzą drożej niż niejeden kraj. Przestań już robić z siebie na siłę biednego. Jak mało zarabiasz, to znajdź dodatkową pracę, zredukuj zbędne wydatki - napisał Leszek.

- Wakacje na Węgrzech porównywalne cenowo do tych w Polsce, o połowę drogi mniej niż nad morze a więcej atrakcji i pogoda zawsze pewna - Magdalena.

- Jeżeli pani jako nauczycielka z powodu pieniędzy uważa że jest złom matką to zawód nauczyciela w pani przypadku jest nieporozumieniem - Jerzy.

- Zostaje jeszcze opcja Chorwacji własnym transportem - Daniel.

- Trzeba znaleźć na własną rękę nocleg i transport, biura podróży chcą dużo zarobić - Mateusz.

