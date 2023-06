Wolność i swoboda to dwa terminy, które kojarzą się z zasłużoną emeryturą - lub przynajmniej powinny się z tym kojarzyć. Jednak wiele osób zmaga się na emeryturze lub rencie z problemami finansowymi, których nie rozwiązują nawet liczne programy, takie jak “trzynastka” lub “czternastka”. Dlatego też warto korzystać z programów w sektorze trzeciego filara emerytalnego, czyli z popularnego ostatnio PPK - Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jednak co w sytuacji, gdy do emerytury coraz bliżej, a wyliczenia nie wprawiają w zachwyt? W takim wypadku można skorzystać z licznych programów i wsparcia dla emerytów i rencistów, takich jak np. ulga rehabilitacyjna. Nie są to duże kwoty, jednak zawsze to dodatkowe środki w budżecie domowym. Jeśli natomiast zdrowie i samopoczucie pozwala, emeryci mogą podjąć się pracy dodatkowej w Tarnowie.

Emeryci i renciści w Tarnowie - czy mogą liczyć na wsparcie miasta?

W Tarnowie funkcjonuje kilka stowarzyszeń, które pomagają emerytom i rencistom nie tylko zagospodarować wolny czas, ale także zdobyć nowe umiejętności bądź skorzystać z darmowych usług prawnych, bądź doradczych z wielu dziedzin. Jednym z nich jest Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którego oddział okręgowy znajduje się właśnie w Tarnowie. Starsze osoby mogą znaleźć tam:

pomoc finansową,

jednorazowe świadczenia finansowe,

darmowe produkty spożywcze.

Dodatkowo związek organizuje wycieczki krajowe i zagraniczne, a także udziela się kulturalnie w mieście. To inicjatywa, która zrzesza znaczną ilość tarnowskich emerytów i rencistów i cieszy się wśród tej grupy dużą popularnością.

Skąd wziąć dodatkowe pieniądze na emeryturze?

Dodatkowe pieniądze na emeryturze można pozyskać z różnych źródeł. Bez wątpienia najpopularniejsze są programy rządowe, których jest znaczna ilość. Jednak w tym wypadku konieczne jest spełnianie określonych wymagań. Często są to wymagania zdrowotne lub finansowe związane z limitem dochodów. Z racji tego, wiele osób, które nie łapią się na tego rodzaju wsparcie, korzysta z innych możliwości, w tym z pracy dorywczej.

Praca dorywcza dla emerytów i rencistów w Tarnowie jest - wystarczy dobrze poszukać. Jednak nie oznacza to, że każdy z łatwością dostanie zatrudnienie. w tym przypadku liczy się dotychczasowe doświadczenie, wiedza, czy nawet bardziej prozaiczne rzeczy, takie jak pozytywne nastawienie do pracy zmianowej.

Jednak na jakich stanowiskach emeryci mogą znaleźć zatrudnienie? Na panów często czeka praca w ochronie, jako nocny stróż np. w dużych obiektach handlowych. Panie natomiast znajdą pracę między innymi w sklepach spożywczych. Dodatkowo można pomyśleć o świadczeniu usług związanych z szyciem, naprawami bądź doradztwem. Zdarza się, że niektórzy seniorzy postanawiają pójść z duchem czasu i poszukują pracy w internecie. Jakiej? Zarabianie jako Tik Toker czy Youtuber jest obecnie dostępne dla wszystkich. Trzeba jednak dobrze poznać środowisko internetowe.

Praca na emeryturze w Tarnowie - gdzie szukać?

Jak i gdzie zatem szukać pracy na emeryturze w Tarnowie i okolicach? Przede wszystkim warto korzystać z portali prowadzących giełdę ogłoszeń. Obecnie w internecie znajdziemy wszystko, dlatego to właśnie tam pracodawcy ogłaszają zapotrzebowanie na nowych pracowników, w tym także tych bardziej doświadczonych, czyli na emeryturze. Dodatkowo serwisy takie oferują możliwość kategoryzowania ofert pracy np. pod względem lokalizacji, albo godzin pracy.

Można także skorzystać z bardziej tradycyjnej metody, czyli poszukiwania pracy poprzez ogłoszenia w gazecie lokalnej. Do tej pory w wielu wydawnictwach publikuje się oferty pracy skierowane to mieszkańców konkretnego miasta, aby znaleźć pracowników znajdujących się blisko zakładu pracy. Dodatkowo można zwrócić uwagę na oferty, które znajdują się na słupach ogłoszeniowych lub w witrynach sklepów.

