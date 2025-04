Tajemnicze zaginięcie 40-latki z Nowego Sącza. Policja opublikowała komunikat

W środku nocy doszło do tragedii. 61-latek nie żyje, młody kierowca został aresztowany

Zaginęła 40-letnia Anna Mastalerz z Nowego Sącza. We wtorek, 22 kwietnia około godziny 6.30 kobieta wyszła z domu przy ul. Feliksa Rapfa i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania. W tym dniu kilkukrotnie kontaktowała się telefonicznie z rodziną, po czym kontakt się urwał. Z uzyskanych przez policję informacji wynika, że zaginiona może przebywać na terenie gminy Kamionka Wielka (m.in. miejscowości Królowa Górna, Bogusza).

Poszukiwania zaginionej prowadzi Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. Wszelkie informacje dotyczące zaginionej można przekazywać na numer alarmowy 112 lub 47 833 46 30 (całodobowo).

Rysopis zaginionej:

około 160-165 cm wzrostu,

szczupła, smukła sylwetka,

jasne oczy,

ciemne, długie włosy.

Kobieta przeważnie ubierała się w ciemne spodnie i czarne bluzy. Może mieć przy sobie mały plecak.

i Autor: Policja Nowy Sącz