UE wspiera usługi społeczne w Małopolsce. Dowiedz się więcej!

Przyszedł do jego domu, żeby go zabić. Prokuratura zdradziła tło konfliktu

Wszystkie województwa dostają określoną pulę funduszy europejskich na własne cele rozwojowe i potrzeby społeczne. Każdy z regionów jest inny i ma swoje potrzeby. Województwo małopolskie dostrzega problem rosnących potrzeb związanych ze starzejącym się społeczeństwem, z potrzebami seniorów, osób o szczególnych potrzebach i ich opiekunów. Chodzi o to, aby osoby wymagające pomocy nie trafiały do ośrodków, by mogły pozostawać w domu. Potrzebują one jednak wsparcia w codziennym życiu. Dlatego w naszym województwie spora kwota z Europejskiego Funduszu Społecznego została zarezerwowana na tzw. usługi społeczne i zdrowotne oraz opiekę długoterminową.

Centra Usług Społecznych

To zupełnie nowe instytucje. Centra Usług Społecznych (CUS) to miejsca, w których każdy mieszkaniec, bez względu na dochód i sytuację społeczną, może otrzymać wsparcie dopasowane do swoich potrzeb. CUS może powstać w drodze przekształcenia ośrodka pomocy społecznej. Wówczas działa na obszarze jednej gminy, przejmując przy tym obecne zadania ośrodka pomocy społecznej. Centrum może też powstać na podstawie porozumienia władz samorządowych dla dwóch lub większej liczby gmin – wówczas będzie funkcjonowało obok gminnych ośrodków pomocy społecznej. Tworzenie centrów usług społecznych jest dla gmin możliwością, a nie obowiązkiem. W naszym województwie powstanie 11 CUS-ów. Znajdą się one w gminach: Dobczyce, Kęty, Korzenna, Liszki, Mogilany, Niepołomice, Ryglice, Skrzyszów, Stary Sącz oraz w miastach Grybów i Oświęcim.

Pod opieką CUSów znajdą się przede wszystkim:

rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne,

rodziny (naturalne, zastępcze, adopcyjne) z dziećmi i ich otoczenie, w tym te doświadczające trudności opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie,

dzieci i młodzież,

osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunowie,

osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności.

Zobacz przykładowe projekty prowadzone przez małopolskie CUS-y.

Edukacja włączająca w Dobczycach

W siedmiu szkołach podstawowych na terenie gminy zostanie tak zorganizowana nauka w szkole, aby każda z osób uczących się miała możliwość pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania oraz życiu społecznym szkoły zgodnie ze swoimi możliwościami. Warunki muszą uwzględniać indywidualne potrzeby, np. muszą zostać zlikwidowane bariery architektoniczne. Wsparcie obejmie przede wszystkim uczniów z niepełnosprawnościami i niedostosowanych społecznie, ale również, dziki działaniom integracyjnym i antydyskryminacyjnym będzie skierowane do pozostałych uczniów szkół, w tym uczniów zdolnych. Będzie ono realizowane w formie zajęć ponadwymiarowych ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Projekt zakłada również podnoszenie świadomości, kompetencji i kwalifikacji kadry pedagogicznej, wspieranie rodziców i opiekunów w zakresie pełnienia funkcji rodzicielskich oraz poprawę dostępności architektonicznej szkół objętych projektem.

Innowacje społeczne

„Usługa wrażliwa” to projekt, który obejmuje całą Małopolskę. Dotyczy upowszechniania innowacji społecznych. Innowacje społeczne to nowatorskie działania, które rozwiązują problem jakiejś grupy ludzi lub odpowiadają na społeczną potrzebę. To mikroprojekty, które rodzą się w głowach pojedynczych ludzi i różnych organizacji zrzeszających tych, którzy mają otwarte oczy na potrzeby innych oraz są pomysłowi. Z pomocą funduszy europejskich powstało już dużo skutecznych rozwiązań. Sprawdź, może któreś jest dla ciebie lub kogoś ci bliskiego? Korzystanie z nich jest całkowicie bezpłatne! Mając pomysł, można zgłosić innowację społeczną i otrzymać grant na jej realizację. Można też otrzymać wsparcie finansowe na upowszechnienie tej innowacji, np. być doradcą osób czy organizacji, które chcą z niej skorzystać.

Adresatami innowacji mają być głównie:

członkowie rodzin z dziećmi, w tym ci doświadczający trudności opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie,

dzieci i młodzież,

osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

opiekunowie osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności.

rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne lub rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

rodziny (naturalne, zastępcze, adopcyjne) z dziećmi i ich otoczenie,

rodziny z dziećmi doświadczające trudności opiekuńczo-wychowawczych,

kadra realizująca działania w obszarze usług społecznych. Projekt zakłada wdrożenie minimum 10 innowacji na terenie Małopolski.

Projektodawcy chcą, by instytucje rozszerzyły swoją ofertę wsparcia o innowacyjne usługi.

TU PYTAJ O WIĘCEJ INFORMACJI

Informacji o ofercie przygotowanej przy udziale funduszy unijnych w woj. małopolskim możesz szukać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w: Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie. Adresy, telefony i godziny otwarcia punktów znajdziesz na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl.