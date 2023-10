Wybory 2023. PiS zwycięża w okręgu tarnowskim. Anna Pieczarka z najlepszym wynikiem – 71 199 głosów

Z danych opublikowanych przez PKW ze wszystkich 679 obwodów w okręgu 15 – obejmującym Tarnów oraz powiaty tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, wielicki – wynika, że kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu zdobyli łącznie 196 433 głosy. Trzecia Droga uzyskała 75 229 głosów, a Koalicja Obywatelska – 68 690 głosów. Następnie uplasowały się Konfederacja – 32 241 głosów, Nowa Lewica 16 162, Polska jest Jedna – 9280 i Bezpartyjni Samorządowcy – 5566.

Największe poparcie ze wszystkich kandydatów zdobyła, tak jak w 2019 r., posłanka Anna Pieczarka. Otrzymała 71 199 głosów, czyli mniej niż w 2019 r., kiedy to miała wynik 75 220. Anna Pieczarka startowała z pierwszego miejsca na liście PiS. Jej głównym konkurentem był prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, jedynka na liście Trzeciej Drogi.

Władysław Kosiniak-Kamysz w tych wyborach zyskał 50 139 głosów i jest to drugi najlepszy wynik w okręgu 15. To także lepszy dla tego polityka wynik niż w 2019 r., kiedy to oddały na niego głos 33 784 osoby. Urszula Augustyn, jedynka Koalicji Obywatelskiej, otrzymała 27 047 głosów.

Okręg tarnowski w Sejmie reprezentować ma dziewięcioro posłów. Z poniedziałkowych danych PKW wynikałoby, że oprócz Pieczarki (PiS), Kosiniaka-Kamysza (Trzecia Droga) i Augustyn (KO) do izby niższej parlamentu wchodzą też kandydaci z listy PiS: Józefa Szczurek-Żelazko (26 231 głosów), Wiesław Krajewski (24 838), Urszula Rusecka (17 080), Norbert Kaczmarczyk (11 926), Piotr Górnikiewicz (5 180) z Trzeciej Drogi oraz Robert Wardzała (9 265) z KO.

Wybory 2023. Kto dostał się do Senatu z okręgu tarnowskiego?

Kazimierz Wiatr z Prawa i Sprawiedliwości po raz szósty został wybrany na senatora w okręgu 35, obejmującym Tarnów oraz powiaty tarnowski i dąbrowski (Małopolskie). Z informacji PKW wynika, że parlamentarzysta uzyskał 47,12 proc. poparcia, czyli 89 582 głosów.

Pozostali kandydaci do izby wyższej z okręgu 35 otrzymali: Stanisław Sorys (Trzecia Droga) - 29,9 proc. poparcia (56 849 głosów), Józef Sztorc (Bezpartyjni Samorządowcy) – 8,96 proc. (17 027 głosów), Mirosław Poświatowski (Konfederacja) – 8,25 proc. (15 694 głosy), Dariusz Klich (Komitet wyborczy Polska jest Jedna) – 5,57 proc. (10 979 głosów).

QUIZ. Legendy polskiego rocka. Bez 8/10 nie nazywaj się fanem muzyki Pytanie 1 z 10 Legendarny album "Pod prąd" to dzieło zespołu: KSU Brak Sztywny Pal Azji Dalej