Wybory 2023. Jaka jest frekwencja w Tarnowie?

Mieszkańcy Tarnowa ruszyli do urn wyborczych. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Od rana frekwencja dopisuje. Podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych lokale wyborcze będą otwarte bez przerwy do godziny 21:00. Zakończenie głosowania zarządza przewodniczący obwodowej komisji wyborczej. Jednak może dość do sytuacji, w której zostanie ono przedłużone. Do godziny 12:00, jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, frekwencja w Tarnowie wyniosła 25,97 proc. Natomiast w powiecie tarnowskim 25,20 proc.

15 października 2023 roku Polacy dokonają wyboru 460 posłów z 41 wielomandatowych okręgów wyborczych, a także 100 senatorów z 100 jednomandatowych okręgów wyborczych. W okręgu wyborczym nr 15, który obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Tarnowa oraz powiatów bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, proszowickiego, tarnowskiego i wielickiego, jest do rozdysponowania 9 mandatów poselskich i 1 senatorski.