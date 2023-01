Ostrusza. Łowcy pedofili ujęli 40-latka. Chciał robić ohydne rzeczy z 13-latką

W Ostruszy (powiat tarnowski) łowcy pedofili z Fundacji ECPU Polska przeprowadzili akcję ujęcia 40-letniego mężczyzny, który w Internecie korespondował z 13-letnią dziewczynką i wymuszał na niej ohydne czynności o charakterze seksualnym. Dorosły mężczyzna między innymi wysłał dziecku zdjęcie penisa i namawiał je do seksu oralnego oraz masturbacji z użyciem przedmiotów. Dodatkowo stosował szantaż i zmusił dziewczynkę do podania swojego numeru telefonu. 40-latek nie wiedział przy tym, że stał się celem prowokacji i tak naprawdę nie rozmawia z dzieckiem, lecz z łowcą pedofili. Co jeszcze bardziej bulwersujące, mężczyzna był już karany za przestępstwa o charakterze pedofilskim.

- Realizacja priorytetowa, z uwagi na wyjątkową szkodliwość dla zdrowia psychicznego potencjalnych realnych dzieci. Grzegorz zaczepił w sieci 13-letnie "wirtualne dziecko". W odrażający sposób zmuszał dziewczynkę do masturbacji m.in. przy wykorzystaniu ogórka lub marchewki. Kazał jej władać te warzywa do pochwy, odbytu, a następnie do buzi. Dokładnie instruował jak ma się dotykać. Pisał do niej: "jestem starszy od ciebie i wiem co jest dobre. Przyda ci się to w życiu". Nie docierało do niego, że dziecko nie chce tego robić i odczuwa ból. Wielokrotnie straszył, że jeśli nie będzie go słuchać, to o ich konwersacji poinformuje szkołę i przyjedzie do mamy dziewczynki. Za "karę" kazał głębiej wkładać warzywa do otworów ciała. Wysłał zdjęcie swojego penisa, pisał że dziecko go weźmie do buzi. Uważał, że dziewczynki w tym wieku tak muszą robić. Szantażem zmusił ją do podania swojego numeru i do rozmowy telefonicznej. Standardowo - jak wszyscy o skłonnościach pedofilskich pisał do dziecka słowa: "tylko nie mów nikomu"... Był już karany za przestępstwa o charakterze pedofilskim! - opisują ohydną działalność 40-latka łowcy pedofili z Fundacji ECPU Polska.

Przypomnijmy, że kilkanaście dni temu w Tarnowie został zatrzymany mężczyzna, który chciał się umówić na "naukę seksu" z dzieckiem, które nie miało ukończonych 15 lat.

Sonda Czy uważasz, że w Polsce skutecznie walczy się z pedofilią? Tak Nie Nie mam zdania