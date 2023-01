Bezwzględny żywioł zabił niepełnosprawnego Mirosława. Jego kolega trafił do izby wytrzeźwień. Prokuratura bada sprawę

Przy takich sprawach nie ma ani chwili do stracenia, więc przekazujemy czytelnikom apel ojca zaginionej 16-letniej Estery Sulowskiej. - 31 grudnia, około godziny 14:00, dziewczynka wyszła z miejsca tymczasowego zamieszkania w Czarnej Białostockiej. 2 stycznia około godziny 2:00 widziana była w miejscowości Mońki. Możliwe, że zmierza do Augustowa, jednak to tylko poszlaki. Na stałe mieszka w Toruniu. Niewykluczone, że będzie będzie się przemieszczać praktycznie po całej Polsce - informuje pan Dariusz w mediach społecznościowych. Mężczyzna zaznacza, że życie i zdrowie córki może być zagrożone.

Ojciec Estery informuje, że jego córka ubrana była w różowo niebieską bluzę z kapturem i czarne leginsy. - W dniu zaginięcia nie posiadała telefonu, pieniędzy, nie znała też okolicy, więc może też błądzić po okolicach - przekazuje pan Dariusz.

Rysopis zaginionej Estery:

włosy: długie, proste, brązowe,

wzrost: około 167 cm,

budowa ciała: szczupła

- Jeśli ktokolwiek z Państwa posiada informacje dotyczące miejsca pobytu zaginionej proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji Wydział Kryminalny w Białymstoku pod numerem telefonu 47113420. Można też się kontaktować z policją pod nr 112 podając imię i nazwisko poszukiwanej. Mogą się Państwo kontaktować również z nami poprzez wiadomość prywatną lub kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl - zakończył mężczyzna. Jego post i zdjęcia Estery prezentujemy pod tekstem. Przyjrzyjcie się jej uważnie! Być może minęliście ją na ulicy!

