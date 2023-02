Daniela zabił przez chorą obsesję, a Żanecie obciął włosy! Fatalny finał miłosnego trójkąta

- Ten mężczyzna leżał na klatce pomiędzy dziesiątym, a dziewiątym piętrem. Kałuża krwi była ogromna. Ta krew kapała na inne piętra. Jak przyjechała policja, to on już nie żył. Nawet wtedy nie było głośno - mówi nam jeden z mieszkańców bloku przy ulicy Bajecznej we Włocławku. Jedna z jego mieszkanek - pani Żaneta - ostatnimi czasy została babcią. Do niedawna spokojnie mieszkała sobie na ostatnim piętrze.

Włocławek. Zabójstwo i fatalny finał miłosnego trójkąta

- Ten Mirek, jej były, wprowadził się do niej niedawno. Jak go spotkałam, to mówił, że zwolnił się pokój, bo jedna z córek Żanety poszła na swoje. Ten Mirek taki niewysoki był. Kuleje na jedna nogę. Z pieskami wychodził na spacer - mówi nam jedna z sąsiadek Żanety.

W nocy z 9 na 10 lutego 2023 roku, pani Żaneta wróciła do domu późną nocą. Towarzyszył jej Daniel B. (+49 l.). Na nich czekał z pianą na ustach były partner Żanety. Zza pazuchy wyjął nóż sprężynowy. Dźgnął nim "nowego" kolegę swojej ukochanej tylko raz. Nóż wbił się w lewy pośladek Daniela. Zaatakowany wybiegł z mieszkania Żanety i padł pomiędzy klatkami. W tym samym czasie, w mieszkaniu kobiety rozgrywał się drugi akt dramatu. Mirek nie zabił z zazdrości swojej ukochanej. Aby ją ukarać, obciął jej włosy.

Sąsiedzi relacjonują makabrę we Włocławku

- Ona cała we krwi przybiegła do sąsiadki, która kiedyś pracowała w szpitalu i błagała, aby tego rannego ratować. Miała obcięte włosy. Płakała - relacjonuje nam jedna z jej sąsiadek. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policjanci zatrzymali go następnego dnia. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa Daniela B., naruszenie nietykalności Żanety i znęcania się nad nią. Mirosławowi W. grozi nawet dożywocie. Do sprawy będziemy wracać. Pod tekstem zamieszczamy galerię ze zdjęciami, związanymi ze sprawą morderstwa we Włocławku.

