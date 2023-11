i Autor: Shutterstock; KMP w Toruniu Dawid z Torunia przepadł bez śladu. Rodzina i policja proszą o pomoc

Poszukiwany

Dawid z Torunia przepadł bez śladu. Rodzina i policja proszą o pomoc

Policjanci z Torunia prowadzą poszukiwania 34-letniego Dawida Włódarka. Najbliżsi mężczyzny widzieli go 30 października. Funkcjonariusze z KMP przekazują wizerunek zaginionego i wierzą, że to pomoże w doprowadzeniu sprawy do szczęśliwego finału.