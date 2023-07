ocena 10 na 10!

Dwudaniowy obiad dla trzech osób za 60 złotych w tym kompot i deser?! Niemożliwe? A jednak W czasach paragonów grozy to wyspa kulinarnego szczęścia

To nie fantazja: obiad dla 3 osób za 60 złotych i to z pysznymi deserami. Czy to możliwe?! Tak! Tajny wysłannik "Super Expressu" na Dolny Śląsk szukając złotego pociągu zapłacili 60 złotych za furę jedzenia dla kilku osób! - Pomidorowa była jak u babci, ziemniaczki palce lizać, a o kotletach nie wspomnę - mówi nasz dziennikarz.