Oferty pracy z Torunia - w jakich zawodach jest ich dziś najwięcej?

Co o rynku pracy w Toruniu mówią statystyki?

Miasto znane z kultowych pierników i kojarzone jako miejsce narodzin Mikołaja Kopernika okazuje się być także całkiem atrakcyjnym rynkiem zatrudnienia w regionie. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w marcu 2023 roku stopa bezrobocia w Toruniu wyniosła 3,4 proc. To jeden z najniższych stosunków osób pozostających bez zatrudnienia wobec wszystkich mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym w całym województwie kujawsko-pomorskim.

Już w 2022 roku Toruń szczycił się także tym, że kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników z miasta pobiła o około 100 zł średnie zarobki przyznawane w Bydgoszczy. Ponad 10 tys. osób zamieszkujących gminy położone niedaleko Torunia dojeżdża tu do pracy. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują także, że w lokalnej strukturze zatrudnienia dominuje sektor usługowy. Zajmuje on około 30,2 proc. miejskiej gospodarki. Na drugim miejscu jest przemysł i budownictwo.

Obie dziedziny zrzeszają około 23,7 proc. ogółu pracowników, którzy podejmują zatrudnienie w mieście Mikołaja Kopernika. Stosunkowo sporo jak na tę dziedzinę, bo około 5,9 proc. toruńskiej struktury zatrudnienia, zajmuje branża finansowa. Jedynie około 0,7 wszystkich pracowników z miasta prowadzi działalność rolniczą. Toruń znany jest również m.in. z przepięknej starówki. To miejsce, w którym kwitnie turystyka. Rozwinięta sieć noclegowa, jak i liczne lokale gastronomiczne również tworzą lokalny rynek pracy.

Branża, w której czeka najwięcej ofert pracy z Torunia

Toruński rynek pracy należy do pracowników. Kandydaci mogą śmiało wybierać najlepsze oferty, bo pracowników jest ich mniej niż dostępnych wakatów. Wyniki badania “Barometru Zawodów” pokazują, że wielu pracodawców z Torunia ma w 2023 roku problem z zatrudnieniem odpowiedniej liczby pracowników o wymaganych kompetencjach. Deficyty kandydatów widać szczególnie w kilku konkretnych branżach.

To właśnie w tych sektorach odpowiednio wykształcone, doświadczone czy dysponujące poszukiwanymi umiejętnościami osoby mogą liczyć na tak zwaną pracę od zaraz. Pracodawcom zależy na szybkim zatrudnieniu i zatrzymaniu pracownika, co stwarza pole m.in. do negocjowania warunków zawieranych umów. Największe braki w mieście widać m.in. w publicznych placówkach ochrony zdrowia. W Toruniu rozpaczliwie potrzeba lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Nieco lesza sytuacja jest w sektorze prywatnym, ale i tam widać ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry. Brakuje również pracowników okołomedycznych czy z branży opiekuńczej. Mowa m.in. o takich specjalistach jak diagności laboratoryjni, opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, pracownicy ds. techniki dentystycznej oraz psycholodzy i psychoterapeuci.

Potrzebni absolwenci szkół zawodowych i branżowych

Duża liczba ofert pracy z Torunia dotyczy również przedstawicieli zawodów technicznych. Na portalach z ogłoszeniami, takich jak GoWork, widać oferty z branży ogólnobudowlanej, produkcyjnej czy motoryzacyjnej. Szkolnictwo zawodowe zdecydowanie jest przyszłością rynku pracy w Toruniu. Lokalni pracodawcy potrzebują m.in.:

● elektryków, elektromechaników i elektromonterów,

● lakierników,

● mechaników pojazdów samochodowych,

● monterów elektroników,

● monterów instalacji budowlanych,

● murarzy i tynkarzy,

● operatorów obrabiarek skrawających,

● pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych,

● pracowników przetwórstwa metali,

● pracowników robót wykończeniowych w budownictwie,

● robotników budowlanych,

● spawaczy,

● specjalistów ds. organizacji produkcji,

● ślusarzy,

● techników mechaników.

W cenie są formalne uprawnienia związane z danym zawodem, praktyczne umiejętności, idące w parze z samodzielnością i doświadczeniem oraz szeroka wiedza, która pozwala wykonywać zadania z kilku różnych dziedzin (np. elektryki i hydrauliki).

Praca od zaraz w Toruniu - kto jeszcze może na nią liczyć?

Branżą, która notuje nieustanny rozwój, jest, nie tylko w Toruniu, również transport i magazynowanie. Zwiększanie się udziału tego sektora w gospodarce miasta przekłada się także na wrastające zapotrzebowanie na pracowników. Dotyczy to zwłaszcza magazynierów, kierowców autobusów oraz kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych.

Kandydatów często odstraszają wymagające warunki zatrudnienia w tych obszarach. Praca wiąże się m.in. z zajęciami fizycznymi, pracą zmianową, koniecznością zdobywania drogich uprawnień zawodowych czy długimi delegacjami. Niemniej, m.in. w związku z deficytem pracowników, corocznie wzrastają także średnie wynagrodzenia przyznawane w tym sektorze.

W Toruniu wiele ofert pracy dotyczy również nauczycieli i opiekunek dziecięcych. Ponadto na brak możliwości zatrudnienia nie mogą tu narzekać pracownicy wszelakich call center, programiści, projektanci i administratorzy baz danych, samodzielni księgowi, szefowie kuchni oraz specjaliści ds. PR, reklamy, sprzedaży i marketingu.

