Przepiękna Agata zachwyciła w finale Miss Polski 2023. "Spełniłam swoje marzenie"

O tym, że 22-letnia Agata Wendorff będzie reprezentowała Toruń w finale Miss Polski 2023 informowaliśmy w maju. Uroczysta gala odbyła się 16 lipca w Nowym Sączu. Korona powędrowała do Angeliki Jurkowianiec z Namysłowa, ale nasza rozmówczyni również ma powody do dumy. - W tym roku każde województwo ma swoją reprezentantkę, a ja dotarłam do czołowej szesnastki, przez co zostałam Ambasadorką Miss Polski województwa kujawsko-pomorskiego - mówi nam Agata Wendorff.

Piękna 22-latka hipnotyzuje uśmiechem. Zobacz zdjęcia Agaty Wendorff w naszej wyjątkowej galerii

Agata Wendorff spełniła marzenia. Tak podsumowuje finał Miss Polski 2023

Nasza redakcja ściskała mocno kciuki za Agatę, słowa wsparcia płynęły również od naszych czytelników. 21-latka zawarła przyjaźnie, które zostaną z nią długi czas. Wzięła udział w pokazach cenionych projektantów i zyskała bezcenne doświadczenie.

- Pragnę szczerze podziękować każdemu widzowi, znajomym, przyjaciołom, rodzinie za ogromne wsparcie, dodawaliście mi otuchy przez wiele miesięcy! Spełniłam swoje marzenie, by stanąć na scenie podczas tego pięknego wydarzenia, a co więcej zakwalifikowałam się do TOP 16! - mówi zachwycona Agata Wendorff.

- Moja przygoda na tym się nie kończy, przede mną na pewno jeszcze wiele cudownych projektów. Spełniajcie się i dążcie do wyznaczonych sobie celów - dodała w mediach społecznościowych. Galerię ze zdjęciami z Gali Finałowej Miss Polski 2023 znajdziecie pod tekstem. Jesteśmy przekonani, że warto do niej zajrzeć!

Kim jest 22-letnia Agata Wendorff, finalistka Miss Polski 2023?

Agata studiuje kosmetologię estetyczną. W rozmowie z "Super Expressem" przekazała, że wybrałam właśnie ten kierunek, ponieważ zdobywa wiedzę oraz umiejętności, które pozwalają jej pomagać innym czuć się pięknie i zdrowo, a także poprawić jakość innych oraz swojego życia. 21-latkę fascynuje różnorodność kulturowa, nieznane miejsca i piękno natury i modeling. Olbrzymią rolę w jej życiu odgrywają zwierzęta, bez których nie wyobraża sobie funkcjonowania.

- Nie wyobrażam sobie życia bez zwierząt, moja miłość do zwierząt sięga dzieciństwa, gdyż wychowałam się w otoczeniu kotów, psów i innych domowych pupili. Zwierzęta uczą nas empatii, wdzięczności, bezwarunkowej miłości i lojalności. W moim przekonaniu, każde zwierzę zasługuje na szacunek i godne życie, bez względu na to, czy jest to nasz pupil, czy dzikie stworzenie zamieszkujące łąki, wody czy lasy - powiedziała nam Agata Wendorff.