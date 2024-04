Rydzyk nadal będzie rządził i dzielił. Dotarliśmy do szczegółów tajnego porozumienia

To było tajne spotkanie. Najważniejsze osoby w mieście jeszcze przed wynikiem wyborów postanowiły spotkać się z sobą i podzielić się wpływami. By nikt nikogo nie nagrywał, do spotkania doszło w saunie. Jej wejście było pilnie strzeżone, a każdy z polityków wcześniej przez swoich ludzi sprawdził, czy nie ma w saunie zainstalowanego podsłuchu. Na spotkaniu był obecny prezydent, wszyscy toruńscy posłowie, prezesi toruńskich klubów sportowych i oczywiście ojciec Tadeusz Rydzyk. Według naszych nieoficjalnych informacji prym na spotkaniu wiodła okryta tylko białym ręcznikiem poseł Joanna Scheuring-Wielgus.Drugą osobą, która dużo mówiła był ojciec Tadeusz Rydzyk.

Ojciec Rydzyk będzie rządził i dzielił. Szczegóły tajnego porozumienia

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, politycy ustalili, kto po wyborach zostanie wiceprezydentami Torunia. Zgodzili się na to, że KO, PiS i Lewica po wyborach wskażą swojego kandydata na urząd wiceprezydenta.

Politycy zdecydowali również o tym, że toruńskie kluby sportowe mają być wspierane przez spółki Skarbu Państwa i przez miasto. Marszałek województwa podobno przysięgał, że zrobi wszystko, aby swoich kolegów z partii przekonać do tego, że to im się opłaca.

Wszyscy politycy oprócz posłanki Lewicy byli zgodni, co do toruńskiego Apatora. W najbliższym czasie Orlen ma zostać jego głównym sponsorem. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, ojciec Tadeusz Rydzyk od zebranych zażądał przyrzeczenia "sprzedaży" sporego kawałka ziemi, na którym zamierza wybudować aquapark. Ten pomysł miał się nie spodobać posłance Lewicy. Ta jednak ostatecznie dała się przekonać obietnicą wprowadzenia w Toruniu przez władze miasta w pełni finansowego in vitro.- Jak Tadeusz Rydzyk zapewnił Asię, że nie będzie protestować przeciwko in vitro, a nawet przeciwko aborcji doszło do porozumienia - mówi nam jeden z uczestników tajnego zebrania.

Podsumowując - w Toruniu po wyborach nic się nie zmieni. Swoje wpływy zachowają ojciec Tadeusz Rydzyk i jego zwolennicy z Radia Maryja.

To jest żart z okazji prima aprilis (1 kwietnia). Całe zdarzenie zostało w pełni zmyślone, a przynajmniej taką mamy nadzieję. Artykuł nie ma na celu obrażania wspominanych osób.

