Ta kawiarnia, ulokowana na obrzeżach Torunia, została zbudowana przez fundację ojca Tadeusza Rydzyka. Powstała z myślą o pielgrzymach, którzy chcą przyjechać do Torunia i zwiedzić kościół, wybudowany przez najbardziej znanego zakonnika w Polsce. Nasi dziennikarze postanowili sprawdzić, czy ojciec Tadeusz Rydzyk przestrzega w Środę Popielcową postu. W Popielec (14 lutego 2024) mięsa nie było w menu. Do wyboru były natomiast dwie zupy - serowa i kalafiorowa. Na drugie danie zaproponowano nam rybę.

- Nie ma dzisiaj żadnego mięsa, bo jest Środa Popielcowa. W piątki też nie ma dań mięsnych, jest tylko ryba - usłyszał nasz reporter w kawiarni ojca Tadeusza Rydzyka w Toruniu.

Ojciec Rydzyk serwuje pyszne dania. Cena zaskakuje

Nasz dziennikarz wziął kalafiorową, rybę i małą kawę. Ryba była z ziemniakami i doskonałą surówką. Sama ryba była duża i smaczna. Za to wszystko zapłaciliśmy 42 złote. Wniosek? U ojca Rydzyka jest tanio i smacznie. Magda Gessler nie miałaby co robić! Nasi dziennikarze jeszcze nie jeden raz wpadną do lokalu fundacji redemptorysty na coś dobrego. Reporter "Super Expressu" poleca kawiarnię ze względu na smak i ceny.

