Wigilia i Boże Narodzenie to magiczny czas, który najczęściej spędzamy w gronie rodziny i przyjaciół. Święta to m.in. pyszna kolacja wigilijna, obiady i pełne przeróżnych potraw wieczerze. Jak sprawić, by znajomi wyszli z naszego domu oczarowani smacznym jedzeniem? Postanowiliśmy poszukać dla was przepisów na święta. Z pomocą przyszli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Toruniu. Dziennikarz "Super Expressu" zaprosił do współpracy przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z okolic Torunia. Ich przepisy przeszły nasze oczekiwania! Dzięki nim zyskacie pewność, że wasza kolacja wigilijna lub świąteczny obiad będą na najwyższym poziomie. Różnorodność potraw, proste przepisy, ciekawe składniki - gospodynie gwarantują to wszystko!

Przepisy na święta od gospodyń z województwa kujawsko-pomorskiego. Zobaczcie bożonarodzeniowe potrawy i sposób ich przygotowania! Szczegóły w galerii ze zdjęciami. Kliknij i przewijaj slajdy