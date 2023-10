Niesamowity mecz Twardych Pierników! Przebyli drogę z piekła do nieba

Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim (nr 5), zdobywając 34,06 proc. głosów. Na KO zagłosowało - 29,52 proc. wyborców, Trzecia Droga uzyskała - 15,68 proc., Nowa Lewica - 11,25, a Konfederacja - 6,37 – wynika z danych opublikowanych w poniedziałek na stronie PKW. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu. Publikowane przez PKW wyniki wyborów to dane z wszystich 960 obwodów głosowania do Sejmu w okręgu nr 5.

Wybory 2023 w okręgu toruńsko-włocławskim. Tak głosowano w regionie

Według oficjalnych danych Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 183 131 głosów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni - 158 719, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga PSL-Pl 2050 Szymona Hołowni - 84 308, Komitet Wyborczy Nowa Lewica - 60 473, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 34 232, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy - 7758, a Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna - 6710, Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju - 2226.

Okręg wyborczy nr 5 obejmuje miasta Toruń, Włocławek i Grudziądz oraz powiaty aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki. Najlepszy indywidualny wynik na liście PiS w tym okręgu uzyskał Krzysztof Szczucki - 34 014, na liście KO Arkadiusz Myrcha – 64 452, na liście Trzeciej Drogi Zbigniew Sosnowki - 27 070, na liście Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus - 35 193, a na liście Konfederacji: Przemysław Wipler - 13 457 głosów.

- Dziękuję za wszystkie oddane głosy. Gratuluję pozostałym kandydatom, którzy uzyskali mandat. A tym, którym się nie udało, gratuluje zaangażowania i walki - skomentował swój wynik Arkadiusz Myrcha. - Lista KO uzyskała w Okręgu 5 158 719 głosów - 29,52%, ok. 40 tys. glosow więcej niż w 2019 - dodał z dumą.

Oficjalny podział mandatów w tym okręgu nie jest jeszcze znany, ale mamy już prawdopodobną listę nazwisk reprezentantów tego okręgu w Sejmie:

PiS: Krzysztof Szczucki, Jan Krzysztof Ardanowski, Joanna Borowiak, Anna Gembicka i Mariusz Kałużny. Zbigniew Girzyński bez mandatu.

KO: Arkadiusz Myrcha, Iwona Hartwich, Tomasz Szymański i Krystian Łuczak. Paweł Szramka nie dostał się do Sejmu.

3D: Zbigniew Sosnowski i Marcin Skonieczka.

Konfederacja: Przemysław Wipler.

Lewica: Joanna Scheuring-Wielgus.