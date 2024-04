Wybory Toruń 2024: Kim są ludzie, których Pani/Pan ma obok siebie, być może przyszłych radnych Torunia? Kandydaci odpowiadają

Wybory samorządowe 2024. Kto na prezydenta Torunia?

O fotel prezydenta w tych wyborach samorządowych walczyć będzie, jak nigdy, 8 kandydatów. To pierwsza taka sytuacja w historii demokratycznego Torunia. Zadaliśmy im pięć pytań, każdy z naszych rozmówców miał na odpowiedź maksymalnie 3 minuty. Odpowiedzi na pytania będziemy publikować w osobnych materiałach. Wypowiedzi kandydatów na prezydenta Torunia zostały ułożone w kolejności alfabetycznej.

Przypomnijmy, o stanowisko prezydenta Torunia walczyć będą:

Maciej Cichowicz (Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy), Paweł Gulewski (Koalicja Obywatelska), Dariusz Kubicki (Kocham Toruń), Adrian Mól (Prawo i Sprawiedliwość), Magdalena Noga (Koalicja Ruchów Miejskich), Bartosz Szymański (Aktywni dla Torunia), Piotr Wielgus (Lewica), Michał Zaleski (KWW Michała Zaleskiego).

Prezentujemy cytaty z wypowiedzi wszystkich kandydatów, które dotyczą samych konkretów. Całego nagrania możecie posłuchać TUTAJ.

Maciej Cichowicz, Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy

Jakie to są osoby? To są ludzie, którzy mają swój dorobek życiowy, mówię głównie o liderach. To są ludzie, którzy pokazali, że potrafią do czegoś dojść, prowadzą firmy, prowadzą własne biznesy, zajmują eksponowane stanowiska. […] To są ludzie, którzy mogą być zarówno świetnymi skrzydłowymi, świetnymi pomocnikami, niektórzy z nich wychodzą często do strzału, wychodzą na pierwszą linię, nie boją się oddać tego strzału. […] To są ludzie pełni pasji i zapału, którzy chcą coś robić, a co ważne, nie są to ludzie, którzy są związani tylko z pracą w partiach, […] to nie są również celebryci. […] Ta drużyna, która ze mną idzie po to, żeby jak najwięcej w Toruniu zmienić, aby jak najwięcej dokonać.

Paweł Gulewski, Koalicja Obywatelska Toruń

Koalicja Obywatelska proponuje Torunianom mocną drużynę. Są doświadczeni samorządowcy, ale także i debiutanci i debiutantki, bo tak można powiedzieć o naszych czterech jedynkach do Rady Miasta Torunia. […] To są osoby doświadczone, każda z nich ma gigantyczne doświadczenie i wie co, ma w Radzie robić. […] Zespół jest potrzebny do tego, żeby realizować trud pracy, a jak się spojrzy na problemy Torunia, to one są wielowarstwowe, wielowątkowe, wielopoziomowe. […] To jest ten team, na którym chciałbym się oprzeć i ten team to nie tylko oznacza też osoby wewnątrz naszego środowiska, ale oparcie współrządzenia o osoby zaangażowane w sprawę Torunia, o stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, o lokalnych liderów, mamy również Rady Okręgów, z którymi czasami bardzo trudno się współpracuje, ale one są na miejscu. Ich przedstawiciele pracują na co dzień. Nie wyobrażam sobie pracy bez nich w tym tramie, który współrządzi Toruniem.

Dariusz Kubicki, kandydat na prezydenta miasta Torunia, Komitet Wyborczy „Kocham Toruń”

Nasza piernikowa koalicja łączy ze sobą różne środowiska polityczne. […] Łączy nas jedno, wszyscy kochamy Toruń. Nasi kandydaci w liczbie trzydziestu trzech osób w czterech okręgach Torunia wywodzą się z Konfederacji Korony Polskiej, Kongresu Nowej Prawicy, partii Polska Jest Jedna, partii Korwin, obecnie jeszcze niezarejestrowanej na nowo, Patrioci Polska, Artura Kalbarczyka, oraz działacze bezpartyjni zaangażowani w sprawy naszego miasta. Od innych komitetów odróżnia nas to, że my nie będziemy wam mówić, na co będziemy wydawać wasze pieniądze. […] Naszych kandydatów mogę porównać do Novaka Djoković’a z czasów pandemii, człowieka, który potrafił rzucić na szalę całą swoją karierę i nie ugiąć się, jak to się teraz przyznaje oficjalnie, pod bezsensownymi przymusami tamtego czasu.

Adrian Mól, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości

Bardzo się cieszymy, bo to środowisko kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach jest bardzo zróżnicowane. Mamy na naszych listach lekarzy, czyli osoby bardzo doświadczone, jeśli chodzi o ochronę zdrowia w naszym mieście. Są też przedstawiciele nauczycieli, tego środowiska oświatowego. Także tutaj też to wsparcie mamy ze strony naszych kandydatów do Rady Miasta, ale nie tylko do Rady Miasta, bo i do Sejmiku, bo mamy te osoby z naszego miasta, które startują również do Sejmiku. Mam tu na myśli m.in. dr hab. Przemysława Przybylskiego, który jest dla nas dużym wsparciem. No i oczywiście mamy dotychczasowych radnych, to jest bardzo ważne, bo dotychczasowi radni – Michał Jakubaszek, Dagmara Tuszyńska, Katarzyna Chłopecka, Wojciech Klabun, czy Karol Maria Wojtasik, to są osoby, które mają bardzo duże doświadczenie. […] To doświadczenie, które mają dotychczasowi radni, też jest bardzo ważne i bardzo przydatne do tej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Magdalena Noga, Koalicja Ruchów Miejskich

Fantastyczny zespół ze sobą mam, bardzo ciekawych ludzi, jesteśmy czasami w różnych kwestiach różni, ale są to ludzie z krwi i kości, są to ludzie, którzy są bardzo blisko mieszkańców i ich problemów. Są to społecznicy i nie używam tutaj metafor sportowych, ponieważ są z krwi i kości. To są ludzie, którzy mają wiele pasji. […] Na pewno kochamy miasto, jesteśmy blisko, jesteśmy związani z tym miejscem, chcemy je ulepszać. Nie ą oni oderwani od rzeczywistości, twardo stąpają po ziemi, ale nie boją się marzyć, śnić o tym mieście, które powinno być zielone, uśmiechnięte, radosne i pełne życia. Mają określoną chęć do działania, są pracowici, ja tu bym porównała raczej do przyrody – jak mróweczki, czy do pszczółki. Więc jest wiosna i oni naprawdę potrafią zaoferować mieszkańcom bardzo wiele. Jestem przekonana, że jeśli zostaną radnymi, to nasze miasto naprawdę będzie rozkwitać. To są naprawdę fantastyczni ludzie.

Bartosz Szymański, Komitet Wyborczy Wyborców „Aktywni dla Torunia”

Udało mi się zebrać zespół ludzi świetnie działających i to tak drużynowo. Czują tak naprawdę tętno tego miasta, bo to są ludzie, którzy są zaangażowani na dole w różnych organizacjach i w Radach Okręgów, więc znają problemy mieszkańców, więc naprawdę bardzo by się przydali w Radzie Miasta, żeby to miasto pchnąć w odpowiednie kierunki i na odpowiednie tory, żeby lepiej się żyło wszystkim mieszkańcom. Szczególnie ma to znaczenie, jeśli ktoś jest praktykiem, bo jeśli weźmiemy kogoś z łapanki, to może nie odzwierciedlać tych potrzeb. […] Natomiast tutaj ja jestem pewny tego, że ludzie są działający. To są ludzie z różnych dziedzin, są nauczyciele, są przedsiębiorcy, są przewodnicy, są ludzie, którzy zajmują się partycypacją, więc naprawdę jest duży potencjał w tej grupie, żeby coś fajnego zrobić w tym mieście.

Piotr Wielgus, Kandydat Lewicy na prezydenta miasta Torunia

Tu nie chodzi o rywalizację, o wyścig, tylko o naszą przyszłość, a moja drużyna jest bardzo różnorodna. To społeczniczki, społecznicy, przedsiębiorcy, osoby młode, ale też osoby bardziej doświadczone, które znają Toruń i kochają Toruń, i które chcą aktywnie działać w Radzie Miasta. Tę różnorodność widać chociażby na jedynkach. W okręgu nr 2 na Bydgoskim Przedmieściu naszym liderem jest Marian Frąckiewicz. […] W okręgu nr 3, Starówka, Chełmińskie, Wrzosy, liderką jest Elżbieta Olszewska. […] W okręgu nr 4, Bielawy, Rubinkowo, Jakubskie, Mokre, liderką jest Zofia Czerwińska. […] W okręgu nr 1, Skarpa, Kaszczorek, Lewy Brzeg liderem z kolei jestem ja, Piotr Wielgus. Szanowni Państwo, na listach lewicy, znajdziecie Państwo wiele świetnych kandydatek i kandydatów, na które i których warto zagłosować. Ważne, żeby wybierać z listy nr 4.

Michał Zaleski, Komitet Wyborczy Wyborców Michała Zaleskiego

Najpiękniejsze, co może być w sporcie, to nie rywalizacja, a to, że się jest razem, więc jest się w drużynie, w zespole, w teamie, jak kto woli i ja właśnie taki team mam obok siebie. To zespół ludzi, którzy są znakomicie przygotowani do wykonywania zadań w mieście z wszechstronną paletą doświadczeń zawodowych, ale i także doświadczeń społecznych. Znajdziemy i osoby, które prowadziły do tej pory już działalność radnych, ale i osoby, które dopiero chcą z tą działalnością wziąć się i zmierzyć, ale posiadają olbrzymie doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, są także osoby, które dosłownie w sporcie uczestniczyły i uczestniczą, a więc mogłyby tworzyć taką swego rodzaju grupkę w naszym zespole, trenerek i trenerów, pokazujących, jak się zachowywać w danych sytuacjach w życiu naszego miasta i to jest, myślę bardzo ciekawe, bo taka drużynowa praca ona daje nam wielkie szanse na to, aby zmierzać do sukcesu.