Wybory Toruń 2024: Moja pierwsza decyzja, którą podejmę po objęciu fotela prezydenckiego. Kandydaci ujawniają

Wybory samorządowe 2024. Kto na prezydenta Torunia?

O fotel prezydenta w tych wyborach samorządowych walczyć będzie, jak nigdy, 8 kandydatów. To pierwsza taka sytuacja w historii demokratycznego Torunia. Zadaliśmy im pięć pytań, każdy z naszych rozmówców miał na odpowiedź maksymalnie 3 minuty. Odpowiedzi na pytania będziemy publikować w osobnych materiałach. Wypowiedzi kandydatów na prezydenta Torunia zostały ułożone w kolejności alfabetycznej.

Przypomnijmy, o stanowisko prezydenta Torunia walczyć będą:

Maciej Cichowicz (Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy), Paweł Gulewski (Koalicja Obywatelska), Dariusz Kubicki (Kocham Toruń), Adrian Mól (Prawo i Sprawiedliwość), Magdalena Noga (Koalicja Ruchów Miejskich), Bartosz Szymański (Aktywni dla Torunia), Piotr Wielgus (Lewica), Michał Zaleski (KWW Michała Zaleskiego).

Prezentujemy cytaty z wypowiedzi wszystkich kandydatów, które dotyczą samych konkretów. Całego nagrania możecie posłuchać TUTAJ.

Maciej Cichowicz, Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy

Pierwsza decyzja to będzie wszczęcie przygotowań do programu budowy niezależności energetycznej dla mieszkańców, którzy dzisiaj korzystają z ciepła systemowego. [...] Uważam, że problem wysokich cen ciepła i energii jest rzeczą podstawową w Toruniu. [...] Pewnie jedną z głównych też decyzji, byłoby to, żeby na przykład zlecić budowę drugiego pasa ulicy Skłodowskiej-Curie od ulicy Wschodniej w stronę średnicowej, dzięki temu mielibyśmy bezkolizyjne połączenie ze średnicą. Mielibyśmy wykorzystanie starego mostu, można też poszerzyć również ulicę Wschodnią.

Paweł Gulewski, Koalicja Obywatelska Toruń

Oprócz tego, że podejmę decyzje personalne, dotyczące moich najbliższych współpracowników i powołam kobietę, pierwszą kobietę, wiceprezydentkę w naszym mieście. Wybiorę się do pracowników domu pomocy społecznej przy ulicy Chełmińskiej w Toruniu, to jest nasz DPS toruński. Obiecałem im dobrą rozmowę zaraz po wygranych wyborach i chciałbym, żeby o tym usłyszeli, bo chcę porozmawiać o polepszeniu warunków ich prac.

[...] Jedną z pierwszych decyzji z kolei będzie ta, dotycząca utworzenia Rady Rozwoju i pełnomocnika rozwoju, bo obiecuję to przedsiębiorcą. [...] Na pewno w drugiej kolejności powstanie stanowisko rzecznika do spraw seniorów i przyjrzę się, jak wyglądają sprawy dotyczące kwestii zorganizowania działań wokół powstania nowego szpitala geriatrycznego. Kolejną taką ważną decyzją, którą powinienem pewnie się zająć, to będzie decyzja o rozpisaniu przetargu na ulicę Olsztyńską.

Dariusz Kubicki, kandydat na prezydenta miasta Torunia, Komitet Wyborczy "Kocham Toruń"

Jako jedyny komitet, chcemy sprawdzić, jaki jest stan infrastruktury na wypadek konfliktu, bądź ataku tzw. zielonych ludzików.

Adrian Mól, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości

Pierwsza decyzja to, chciałbym zrealizować i przygotować projekty trzech postulatów z naszej piątki dla Torunia, czyli chciałbym przygotować projekt uchwały zwiększającej bon żłobkowy, projekt uchwały związany z bonem senioralnym i trzecia rzecz, przygotowaliśmy taki program dla uczniów, ale też dla klubów seniora tj. program "poznaj region", czyli środki finansowe od 10 do 20 tysięcy złotych dla wszystkich szkół w naszym mieście, ale też dla każdego klubu seniora na organizację wycieczek po naszym regionie.

Magdalena Noga, Koalicja Ruchów Miejskich

Na pewno chciałaby przeprowadzić bardzo ważną rzecz, zmienić rozmiar fotela w gabinecie do moich rozmiarów, bo wiadomo, obecny prezydent jest bardzo wysoki, ja nie należę do kobiet niskich, ale zdecydowanie na pewno, żeby mi się dobrze siedziało i mogłabym zacząć pracę z tego fotela, to na pewno załatwiłabym sprawę garaży, o które tak walczę, które są zalane na ulicy Świętopełka. Przede wszystkim także dokonam ogromnej oceny sytuacji, jaka jest w środku w urzędzie. Audyt, ale audyt, jako ocenę, wyjście do ludzi, rozmawianie z nimi, z pracownikami, co jest do poprawy, co warto kontynuować, do czego warto wrócić, bo na pewno są pewne inwestycje, pewne działania, którymi należałoby się zająć. [...] Od razu mogę powiedzieć, że w tym audycie nie przewidujemy żadnych zwolnień pracowników, oni muszą czuć się bezpieczni.

[...] No i przede wszystkim, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. [...] Powołanie pełnomocników, pełnomocników, którzy będą mnie wspierać w różnych działaniach, tj. pełnomocnik do spraw równego traktowania, pełnomocniczka do spraw polityki senioralnej i pełnomocnika do spraw dzieci i młodzieży.

Bartosz Szymański, Komitet Wyborczy Wyborców "Aktywni dla Torunia"

Pierwsze to jest powiedzenie, sprawdzam, audyt, konieczny, od finansów miasto przez spółki, restrukturyzacje, lepsze zorganizowanie różnych wydziałów, po to, żeby to miasto sprawniej i lepiej działało dla wszystkich mieszkańców.

Piotr Wielgus, kandydat Lewicy na prezydenta miasta Torunia

Sprawa pilna to KPO i możliwość pozyskania dużych funduszy przez miasto. Od razu po objęciu urzędu zlecę przygotowanie i wysłanie wniosków projektowych do polskiego rządu. Sprawa ważna w perspektywie długoterminowej to nowa strategia rozwoju Torunia i plan ogólny dla Torunia, który ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Rozpocznę największe w historii miasta konsultacje społeczne na temat przyszłości Torunia i na tej podstawie opracuję nową strategię dla miasta.

[...] Na pierwszej sesji po wyborach przygotuję projekty uchwał dotyczące, po pierwsze, rewizji projektu budowy trasy staro mostowej w celu maksymalnej ochrony targowiska na Chełmińskim Przedmieściu, czy też projektu uchwały o darmowych przejazdach dla dzieci i młodzieży.

Michał Zaleski, Komitet Wyborczy Wyborców Michała Zaleskiego

Trudno to nazwać decyzją, ale byłaby to pewnie taka radość, iż mógłbym zaprosić torunianki i torunian do wspólnego spaceru, znakomicie, pięknie zrewitalizowanym Bulwarem Filadelfijskim.