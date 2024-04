Wybory Toruń 2024: Moje pomysły na Toruń, które sprawią, że będzie miastem dobrym do życia. Kandydaci odpowiadają

Wybory samorządowe 2024. Kto na prezydenta Torunia?

O fotel prezydenta w tych wyborach samorządowych walczyć będzie, jak nigdy, 8 kandydatów. To pierwsza taka sytuacja w historii demokratycznego Torunia. Zadaliśmy im pięć pytań, każdy z naszych rozmówców miał na odpowiedź maksymalnie 3 minuty. Odpowiedzi na pytania będziemy publikować w osobnych materiałach. Wypowiedzi kandydatów na prezydenta Torunia zostały ułożone w kolejności alfabetycznej.

Przypomnijmy, o stanowisko prezydenta Torunia walczyć będą:

Maciej Cichowicz (Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy), Paweł Gulewski (Koalicja Obywatelska), Dariusz Kubicki (Kocham Toruń), Adrian Mól (Prawo i Sprawiedliwość), Magdalena Noga (Koalicja Ruchów Miejskich), Bartosz Szymański (Aktywni dla Torunia), Piotr Wielgus (Lewica), Michał Zaleski (KWW Michała Zaleskiego).

Prezentujemy cytaty z wypowiedzi wszystkich kandydatów, które dotyczą samych konkretów. Całego nagrania możecie posłuchać TUTAJ.

Maciej Cichowicz, Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy

[…] Kolejnym pomysłem mieszkania dla specjalisty. Mamy taki pomysł na taki program, aby stworzyć pulę mieszkań, które będziemy proponowali ludziom, którzy będą robili staże w Toruniu i te mieszkania będą dostawali prawie, że po kosztach natomiast warunkiem otrzymania tego mieszkania będzie to, że przez tyle lat ile robili specjalizację, pozostaną w Toruniu, a jeżeli będą przedłużali ten kontrakt toruński, to dzięki temu będą dalej na preferencyjnych warunkach mogli mieszkania mieć w Toruniu.

[...] Jestem za tym, że stworzyć tunel pieszo rowerowy, albo inne rozwiązanie, które połączy lewobrzeże z prawobrzeżem, jeśli chodzi o rowery.

W prawobrzeżnym Toruniu będziemy również myśleli o komunikacji, będziemy mówili o nowoczesnych rozwiązaniach, będziemy mówili również o transporcie autonomicznym.

Paweł Gulewski, Koalicja Obywatelska Toruń

To przede wszystkim zidentyfikowanie problemów grup społecznych w Toruniu. Mówię o seniorach, mówię o przedsiębiorcach, mówię o młodzieży, ale też chciałbym się zwrócić tutaj do wszystkich pracowników budżetowych i oświatowych, którzy wykonują swoją gigantyczną pracę na co dzień. Jeśli chodzi o przedsiębiorców to przede wszystkim nowe tereny rozwojowe, to wciągnięcie ich do współrządzenia Toruniem. [...] To więcej tanich mieszkań, więcej powierzchni biurowych, gdzie wprowadzimy na prawdę wykwalifikowane miejsca pracy i młodzi będą mogli zostawać tutaj po studiach.

[...] Chciałbym, żeby każdy mieszkaniec mógł z poziomu laptopa, tableta, czy też komórki załatwić najważniejsze sprawy w naszym mieście, czyli e-urząd. Nowoczesna, niewykluczająca nikogo infrastruktura, czyli drogi, które nie rozcinają obszarów zurbanizowanych, tylko łączą osiedla. Drogi zazielenione, bezpieczne, nie tylko dla samochodów i użytkowników zmotoryzowanych, ale również innych uczestników ruchu. To żłobki, przedszkola, które będę chciał uczynić docelowo darmowymi. No i przede wszystkim usługi medyczne dla osób w wieku senioralnym.

Dariusz Kubicki, kandydat na prezydenta miasta Torunia, Komitet Wyborczy „Kocham Toruń”

To przede wszystkim obsługa w urzędach. Zwłaszcza osoby starsze nie są w stanie obsłużyć skomplikowanego systemu kodów sms do rezerwacji wizyty w urzędzie. Chcemy, aby większość usług mogła być wykonywanych przy jednej wizycie. [...] Kolejna kwestia to kwestia ekologiczna. Chcielibyśmy tam, gdzie się da, gdzie jest jeszcze jakiś skrawek grunty, sadzić drzewa, sadzić krzewy, żeby Toruń wrócił do tej zieloności, jaką miał, kiedy ja chodziłem do szkoły, kiedy przyjemnie się w Toruniu mieszkało.

Adrian Mól, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości

Z takich najważniejszych rzeczy, które chcielibyśmy zrealizować w najbliższej kadencji, to na pewno ten wspomniany na konwencji Bon Senioralny, czyli 300 złotych, takiego jednorazowego świadczenia, corocznego dla seniorów w naszym mieście. Widzimy, jakim dużym problemem jest demografia w Toruniu. Dlatego chcielibyśmy zwiększenia Bonu Żłobkowego dla naszych mieszkańców, tym bardziej że we wszystkich żłobkach prywatnych był bardzo duże podwyżki. Także chcemy wyjść naprzeciw tym młodym rodzicom, którzy nie mają innej możliwości, muszą skorzystać z takiej opieki żłobkowej. Są oczywiście tematy infrastruktury naszego miasta. Wspomniany most zachodni to jest taka idea, która w naszym środowisku jest już od dwóch-trzech kadencji. Jeśli chodzi o infrastrukturę w naszym mieście, to na pewno chcielibyśmy iść w kierunku inteligentnego miasta.

Magdalena Noga, Koalicja Ruchów Miejskich

My tutaj mamy taki program "Bezpieczny Toruń" i to jest program dla mieszkańców. On jest opracowywany w trzech filarach: stabilizacji, opieki i komfort oraz radość. Mamy dziesięć kamieni milowych w tym programie, które mają świadczyć o tym, jaki ma być ten bezpieczny Toruń. [...] To jest bezpieczeństwo, które pozwala nam, że chcemy tu być w tym mieście w Toruniu. To jest Toruń bezpieczny nocą i Toruń z bezpieczną komunikacją miejską, Toruń oświetlony i uporządkowany, czysty, Toruń równych szans, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn i osób mieszkających w Toruniu, dla osób niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i dla osób lgbt. Także chcielibyśmy, żeby Toruń był bezpieczny, żeby rodziny były w nim bezpieczne i szczęśliwe. Toruń, w którym twój komfort życia jest najważniejszy. Toruń zielony, a nie betonowy. Toruń z dostępnymi mieszkaniami dla wszystkich, a nie tylko dla najbogatszych. Toruń z w pełni wyposażonymi gabinetami ginekologicznymi, urologicznymi i stomatologicznymi. Toruń, w którym zdrowie psychiczne, szczególnie dzieci i młodzieży staje się największym priorytetem. Toruń dostępny i otwarty dla osób w wieku senioralnym.

[...] Chcemy stworzyć taki system, który spowodowałby, że zgłoszenia mieszkańców będą weryfikowane i realizacja tych zgłoszeń będzie konsekwentnie rozliczana.

Bartosz Szymański, Komitet Wyborczy Wyborców „Aktywni dla Torunia”

Ważne jest to, żeby urząd był sprawny, był trochę ograniczony w kwestii biurokracji, która teraz jest. E-urząd, którym można też pewne sprawy ułatwić mieszkańcom, bo nie będzie trzeba latać od urzędu do urzędu, tylko będzie to można zrobić w jednym, przez to, że cyfryzacja i e-urząd, który spowoduje to, że pewne rzeczy będzie można załatwić, nie wychodząc z domu. Plus to, że pewne procedury będą musiały być ułatwione. Na pewno chciałbym miasta nowoczesnego, czyli korzystającego z nowych technologii.

[...] Chciałbym też skierować swoje działania w kierunku rozwoju przedsiębiorczości, tej lokalnej, ale też sprowadzania kolejnych inwestycji do Torunia.

Piotr Wielgus, Kandydat Lewicy na prezydenta miasta Torunia

Od warunków mieszkaniowych zależy nasza jakość życia. Chciałbym, żeby w Toruniu powstały nowoczesne, wysokiej jakości osiedla z mieszkaniami na tani wynajem. Solidna pula takich mieszkań komunalnych zatrzyma jednocześnie wzrost cen mieszkań deweloperskich, ale też ustabilizuje ceny na rynku najmu. Zadbam też o wyremontowanie wszystkich mieszkaniowych zasobów komunalnych i o zwiększenie liczby mieszkań socjalnych. Dzięki temu stworzymy w Toruniu dobry klimat do mieszkania.

Zadbam również o potrzeby mieszkalne seniorów. Mieszkańcy 65 plus będą mogli skorzystać w swoich mieszkaniach z bezpłatnych usług naprawczych i technicznych, realizowanych przez miasto.

Doinwestuję szkoły, aby już rodzice nie musieli składać się na remonty klas. Postawię na nowoczesne formy edukacji. Szkoła musi być przyjazna, tolerancyjna i bezpieczna dla każdego ucznia. Przyjmę miejski program zdrowotny w szkołach, w ramach którego, zapewnimy w szkole psychologa, stomatologa, szkolenia z pierwszej pomocy, ale też wiedzę o zdrowiu seksualnym. W każdej szkole znajdą się bezpłatne środki higieny intymnej dla dziewczynek.

Chciałbym, aby w Toruniu nasza młodzież i dzieci miały darmowe przejazdy komunikacją miejską. Zadbam o to, aby Toruń był dobrze skomunikowany, a ruch samochodów płynny. Trzeba przygotować nowy układ sieci komunikacji publicznej. Rozbuduję też linie tramwajowe, w pierwszej kolejności na lewy brzeg Torunia.

Zadbam o estetyczną, czystą i zieloną przestrzeń publiczną. Zwiększę liczbę drzew w przestrzeni miasta i będę chronić te, które już są. Zamierzam utworzyć miejsca rekreacyjne na każdym osiedlu, wprowadzić w przestrzeń miejską ławki, żeby wszędzie była możliwość odpoczynku na świeżym powietrzu. Skończę z chaosem reklam i bilbordów, bo potrzebujemy wreszcie uporządkowanej i estetycznej przestrzeni.

Lepiej też zorganizuję opiekę zdrowotną, zapewnię więcej lekarzy specjalistów, krótsze kolejki do nich, przychodnie zdrowia na każdym osiedlu.

Michał Zaleski, Komitet Wyborczy Wyborców Michała Zaleskiego

Najważniejsze co powtarzamy, potwierdzamy w tym dokumencie programowym to rzeczywiście nowoczesna gospodarka z tymi elementami, o których już mówiłem wcześniej, ale to także miasto wygodne i przyjazne dla życia naszego, a więc mieszkanek i mieszkańców Torunia, jak i miasto przyjazne dla obecności wśród nas tych, którzy Toruń odwiedzają. Toruń to miasto lasów, parków, ogrodów, zieleńców, ale coraz więcej tego typu miejsc może w Toruniu przybywać, a to także bardzo potrzebne i ważne. Nasze obiekty, w których mieszkamy, żyjemy, mogą zużywać mniej energii, a ta energia w związku z tym wyprodukowana będzie w mniejszych ilościach i to także jest element ważny w funkcjonowaniu miasta.

[...] Chwytajmy deszczówkę, starajmy się, żeby, jak najmniej uciekało jej gdzieś tam do kanalizacji. Zróbmy tak, aby nasze tereny zielone były podlewane naturalną wodą opadów deszczowych.