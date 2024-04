Wybory Toruń 2024: Najważniejsze wyzwania dla mnie na czas nadchodzącej kadencji. Kandydaci odpowiadają

Wybory samorządowe 2024. Kto na prezydenta Torunia?

O fotel prezydenta w tych wyborach samorządowych walczyć będzie, jak nigdy, 8 kandydatów. To pierwsza taka sytuacja w historii demokratycznego Torunia. Zadaliśmy im pięć pytań, każdy z naszych rozmówców miał na odpowiedź maksymalnie 3 minuty. Odpowiedzi na pytania będziemy publikować w osobnych materiałach. Wypowiedzi kandydatów na prezydenta Torunia zostały ułożone w kolejności alfabetycznej.

Przypomnijmy, o stanowisko prezydenta Torunia walczyć będą:

Maciej Cichowicz (Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy), Paweł Gulewski (Koalicja Obywatelska), Dariusz Kubicki (Kocham Toruń), Adrian Mól (Prawo i Sprawiedliwość), Magdalena Noga (Koalicja Ruchów Miejskich), Bartosz Szymański (Aktywni dla Torunia), Piotr Wielgus (Lewica), Michał Zaleski (KWW Michała Zaleskiego).

Prezentujemy cytaty z wypowiedzi wszystkich kandydatów, które dotyczą samych konkretów. Całego nagrania możecie posłuchać TUTAJ.

Maciej Cichowicz, Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy

Musimy dokończyć wiele rzeczy, które nie są zrobione, musimy zrobić rzeczy, o których nawet jeszcze nie wiemy, że powinniśmy zrobić. Myślę, że jedną z takich rzeczy, o której nie mamy świadomości, to powinniśmy inaczej spojrzeć na Wisłę. To jest temat, który jest ogromnie zaniedbany. Jesteśmy miastem, które leży nad Wisłą, a jest w zasadzie odwrócone plecami do Wisły. Konkretne pomysły: (Na Bulwarze Filadelfijskim - red.) powinna być zupełnie inna inwestycja, tam powinny być daleko idące zmiany w samym Bulwarze Filadelfijskim, powinniśmy go zburzyć i zbudować na nowo, nie ingerując oczywiście w panoramę Torunia, bo ona jest dobrem samym w sobie.

Powinniśmy inaczej zbudować układ drogowy, powinniśmy się skupić na drogach wewnętrznych. Jestem głębokim przeciwnikiem rozwiązań poprzedniego prezydenta, który budował trasy tranzytowe. Zawsze mówiłem, że to są autostrady, prezydent mówił, że nie, bo tam są skrzyżowania. Każdy kierowca w sposób naturalny chce jechać więcej niż 50 km/h na drodze dwupasmowej, gdzie ma duże, proste odcinki, a to nie jest dobre w mieście ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na hałas, ze względu na zanieczyszczenie powietrza.

Powinniśmy skupić się na rzeczach, które przyciągną młodych, a jednocześnie ulżą starszym. Powinniśmy doprowadzić do tego, że każde dziecko w Toruniu będzie w przedszkolu w przeciągu krótkiego czasu, każde dziecko będzie w żłobku. (...) Zamiast wydawać pieniądze na kubaturę, na ubezpieczenia, (...) warto zrobić programy wieloletnie, kontrakty z ludźmi prywatnymi, którzy zastanawiają się, jak wydawać pieniądze, jak inwestować, niech oni budują przedszkola, niech budują żłobki, a miasto niech dofinansowuje czesne, aby to było efektywne i dobre.

Paweł Gulewski, Koalicja Obywatelska Toruń

To przede wszystkim walka ze zjawiskami, które do tej pory nie znalazły odpowiedzi w formie programów, czy działań ze strony obecnego prezydenta miasta Torunia. To przede wszystkim demografia, zatrzymanie stagnacji rozwojowej, bo wszyscy ją zauważają, to mocne wejście w programy zarówno dedykowane dla osób w wieku senioralnym, jak i programy dedykowane dla osób młodych, młodzieży.

My musimy szukać terenów rozwojowych, bo ich nie mamy, a to skutkuje tym chociażby, że mieszkania w Toruniu są coraz droższe i coraz mniej osób po studiach stać na mieszkanie w Toruniu. […] Mój pomysł na to jest taki, żebyśmy rzeczywiście zaczęli kreować te miejsca inwestycyjne, jednym z takich miejsc jest oczywiście teren wokół Pol-Chemu, czy Aeroklubu. Tam moglibyśmy naprawdę dużo terenów uwolnić. Chciałbym powołać spółkę miejską „Toruńskie Nieruchomości”, która również będzie skupowała te tereny inwestycyjne.

Seniorzy potrzebują naszego wsparcia, z uwagi na to, że jest ich również coraz więcej. Na 170 tysięcy, 40 tysięcy to są osoby w wieku 65 plus. W moim programie jest również kilka propozycji, w tym bon senioralny, ale przede wszystkim utworzenie centrum medycznego dla osób w wieku senioralnym.

No i młodzi, młodzi muszą czuć, że mają wsparcie wśród mieszkańców. To huby kreacji młodych, to również rzecznik praw młodych, jest kilka pomysłów, które będę chciał zrealizować.

Dariusz Kubicki, kandydat na prezydenta miasta Torunia, Komitet Wyborczy „Kocham Toruń”

Nie chcemy, aby Toruń stał się drugą Warszawą i co najważniejsze, deklarujemy, że nigdy i pod żadnym pozorem nie wprowadzimy w Toruniu strefy wykluczenia dla kierowców aut spalinowych. Skończymy z durną polityką zwężania ulic i zmniejszania do poziomu absurdu ilości miejsc parkingowych. Nigdy nie zrobimy z Torunia 15-minutowego miasta. Widzimy, że wszystko do tego dąży, mamy na myśli parkingi Park&Ride. Nie chcemy również dzielić kierowców na tych, którzy mają lepsze i gorsze samochody, na tych którzy jeżdżą elektrykiem i na tych którzy jeżdżą dieslem. Nie godzimy się na to, aby gros miejsc parkingowych było zarezerwowane dla samochodów z określonym rodzajem napędu. […] Chcemy, by pierwsze 45 minut parkowania było darmowe, tak by pomóc przedsiębiorcom i rzemieślnikom na Starówce no i samym mieszkańcom.

Kolejna sprawa – rolnik handluje, mieszczuch kupuje. Chcemy stworzyć nowe miejsca, gdzie mieszkańcy Torunia będą mogli kupić świeżą i zdrową żywność od polskiego rolnika. Chcemy przenieść handel produktami rolnymi w Toruniu na wyższy poziom. Proponujemy powstanie nowoczesnego i estetycznego centrum handlowo-usługowego na wzór obiektu, który powstał w podwarszawskim Błoniu. Nie jest to kolejny betonowy kloc, ale miejsce pełne zieleni i zieleniny. […] Stwórzmy w Toruniu miejsce, które będzie łączyć handlowców, mieszkańców, dzieci i seniorów, a to wszystko w cywilizowanych warunkach w otoczeniu zieleni.

Adrian Mól, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości

Tych największych wyzwań będzie na pewno bardzo wiele w nadchodzącej kadencji. […] Pierwszym i może nieoczywistym wyzwaniem dla wszystkich kandydatów, którzy startują na stanowisko prezydenta miasta Torunia, są kwestie obrony cywilnej. Myśmy o tym mówili w trakcie naszej kampanii wyborczej. Stworzyliśmy program związany z bezpieczeństwem mieszkańców naszego miasta.

Natomiast jeśli chodzi o inne wyzwania, [...] to jest na pewno coraz bardziej starzejące się społeczeństwo naszego miasta. To jest bardzo duże wyzwanie i ta polityka senioralna musi być kompleksowa. Druga rzecz, […] to polityka związana z absolwentami naszych uniwersytetów – UMK, Merito, Akademii. To jest bardzo duże wyzwanie, żeby znaleźć pracę w Toruniu, ale taką pracę związaną z wykształceniem, pracę wysoko płatną, to jest na pewno wyzwanie na kolejną kadencję dla mnie i o tym na pewno chciałbym rozmawiać.

Magdalena Noga, Koalicja Ruchów Miejskich

Oczywiście marzy mi się miasto bardziej dostępne i takie, które zatrzyma nam mieszkańców i absolwentów szkół, dlatego chciałabym zwiększyć liczbę żłobków. Chciałabym, żeby powstały centra aktywności lokalnej we wszystkich okręgach, tak żeby mogły tam działać i mieć swoje biura Rady Okręgów i żeby to stanowiło jakby troszeczkę takie centrum kultury, centrum dowodzenia okręgiem, centrum informacji. Kolejną rzeczą - utworzenie gabinetu intymności. Byłby to gabinet ginekologiczny i urologiczny, czyli zadbalibyśmy o zdrowie kobiet i mężczyzn [...]t.

Chciałabym, żeby urzędy stały się dostępne dla mieszkańców i żeby urzędnikom też troszeczkę ułatwić pracę poprzez zwiększenie liczby pracowników, żeby żyło im się zdecydowanie lepiej, żeby mogli lepiej funkcjonować. Przede wszystkim chciałabym zatrzymać [...] absolwentów poprzez współpracę z uniwersytetami i przedsiębiorcami. Wypracować taki kompromis - jakie kierunki kształcenia powinny być na uczelniach, żeby móc zatrzymać absolwentów w mieście, aby mogli znaleźć pracę później u nas. […] (Dla zatrzymania młodych ważne też jest - red.) żeby stworzyć miejsca do zamieszkania. Żeby to były miejsca na tanie, nie tylko dla osób bogatych. Żeby zająć się mieszkalnictwem na wynajem.

Bartosz Szymański, Komitet Wyborczy Wyborców „Aktywni dla Torunia”

Najważniejszym wyzwaniem w czasie tej nadchodzącej kadencji, przynajmniej na samym początku, będzie przeprowadzenie audytu, ponieważ nasze finanse są bardzo skomplikowane, [...] jesteśmy bardzo zadłużonym miastem. Dużo pieniędzy musimy oddawać w formie odsetek plus kapitału, tutaj to jest kluczowa sprawa, żeby w pewnym momencie nie być zamkniętym, szczególnie w perspektywie pieniędzy unijnych, które mają trafić tutaj, do regionu, żeby nie być zablokowanym z inwestycjami, więc to jest taką najbardziej pilną potrzebą, żeby to wszystko okiełznać. Zrobić audyt i przeprowadzić pewnie restrukturyzacje, bo to będzie potrzebne do tego, żeby uspokoić finanse.

Jest kwestia Festiwalu Camerimage, który niepokoi, szczególnie w kwestii finansowania, na razie wydaliśmy na niego mało pieniędzy, ale w kolejnych latach to już idzie w dziesiątki milionów złotych.

[…] Plus tak naprawdę przegląd wszystkich inwestycji, które się zbliżają i które są przygotowane do realizacji, czy będzie na nie stać, ewentualnie trochę je zmodyfikować na tyle, żeby spełniały potrzeby mieszkańców i nie były tak rozbuchane, jak do tej pory to się działo.

Piotr Wielgus, Kandydat Lewicy na prezydenta miasta Torunia

Najważniejszym wyzwaniem dla mnie w tej nadchodzącej kadencji jest przede wszystkim zwiększenie jakości wszelkich usług publicznych realizowanych przez miasto, po to, żeby nasze codzienne życie było łatwiejsze, wygodniejsze, tańsze, żeby jakość naszego życia była na wyższym poziomie. To dostępność mieszkań, na które będzie mieszkańców stać, szczególnie młodych ludzi, stąd też pomysł Lewicy na budowanie nowoczesnych osiedli komunalnych z mieszkaniami lokatorskimi na tani wynajem.

To lepiej zorganizowana opieka zdrowotna, więcej lekarzy specjalistów, krótsze kolejki do nich. To też przychodnia zdrowia na każdym osiedlu, ale również nowy oddział geriatryczny w Miejskim Szpitalu, na który jest ogromne zapotrzebowanie. Jeśli już mówię o seniorach, to uważam, że miasto poważnie musi zadbać o tę grupę społeczną, bo jest nas coraz więcej i będzie przybywać, jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, więc powinniśmy tworzyć z prawdziwego zdarzenia usługi dla seniorów. To również lepiej zorganizowany transport publiczny, który powinien być bardziej dostępny, trzeba zwiększyć częstotliwość kursów autobusów i tramwajów na większości linii. To również rozbudowa linii tramwajowych, szczególnie na lewym brzegu Torunia. To również doinwestowanie szkół i oświata na dobrym poziomie, żebyśmy mieli pewność, że nasze dzieci, młodzież będą miały zapewniony dobry poziom edukacji, ale też zapewnioną w szkole opiekę psychologiczną psychologa, czy dentysty.

To również zwiększenie jakości przestrzeni publicznej, więcej drzew, zieleni, miejsc wspólnych, terenów rekreacyjnych do zabawy, do uprawiania sportów, czy odpoczynku. To zadbanie o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. […] musimy pospinać drogi rowerowe, żeby tworzyły spójny i bezpieczny system.

Michał Zaleski, Komitet Wyborczy Wyborców Michała Zaleskiego

Minione lata, to były przecież lata pandemii, później wojny w Ukrainie, poczucia zagrożenia z tym związanego, ale także poczucia tego, że trzeba stanąć na nogi, mocno, zdecydowanie. To stawanie na nogi to przede wszystkim rozwój gospodarczy naszego miasta. To rzeczywistość, w której powinniśmy nadążyć za skutkami i coraz niestety trudniejszych warunków funkcjonowania w informacji, w kryzysie energetycznym, w poszukiwaniu rozwiązań, które będą rozwiązaniami dla odbudowy kraju, a w efekcie i gospodarczej siły Torunia. A więc gospodarka przede wszystkim.