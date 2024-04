Pomorskie. Rozbito gigantyczną fabrykę narkotyków na Pomorzu. Zobacz śmigłowce Black Hawk w akcji

Policja może mówić o wielkim sukcesie w walce z przestępcami narkotykowymi. Podczas akcji na Pomorzu przejęto ponad 3,8 tony klefedronu, zlikwidowano laboratorium 4-CMC, zabezpieczono 20 ton chemikaliów służących do produkcji narkotyków oraz zatrzymano 3 osoby.

Z zabezpieczonych substancji można było uzyskać kilka milionów porcji dilerskich, a wartość czarnorynkowa przejętych narkotyków to ponad 61 mln zł.

Zabili Krzysztofa i zamurowali w garażu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Śledczy wcześniej ustalili, że na terenie hali przemysłowej w powiecie słupskim na Pomorzu pod przykrywką prawdopodobnie prężnie działa fabryka narkotyków. Zaplanowali operację z użyciem wozu pancernego, a także śmigłowców Black Hawk i Bell.

Podczas nalotu na fabrykę narkotyków zatrzymano trzy osoby. Mężczyźni kompletnie nie spodziewali się, że zostaną przyłapani na gorącym uczynku. Doprowadzono ich do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Zarzuty przedstawione przez prokuratora dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wytwarzania znacznych ilości narkotyków, za co grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

Zobacz wideo i galerię z akcji antynarkotykowej pod tekstem.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji zwalczający zorganizowaną przestępczość narkotykową, przy wsparciu funkcjonariuszy z Centralnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji „BOA” oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Gdańska, a także pilotów z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

Narkotykami zajęli się eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego z Gdyni.