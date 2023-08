Ciechowski wciąż żywy. To stanie się faktem w Operze Leśnej

Ciechowski od urodzenia był związany z Pomorzem. Urodził się w Tczewie i tam uczył grać na pierwszych instrumentach. Dalej poniosło go do Torunia, gdzie założył pierwszy zespół Les Republika. Od 1980 roku był jego liderem, a przez lata zyskały tytuł wybitnego polskiego muzyka, tekściarza i artysty najwyższej klasy. Lata pracy i mnóstwo przebojów, teksty i muzyka pisane dla największych polskich gwiazd i wreszcie niespodziewana śmierć 22 grudnia 2001 roku. Płyta z napisaną przez niego ścieżką dźwiękową do filmu “Wiedźmin” otrzymała w 2002 nagrodę Orła w kategorii Najlepsza muzyka filmowa.

Koncert Ciechowski w Operze Leśnej

Winda GAK zaprasza na koncert Ciechowski Dwie Drogi. Wydarzenie 17 sierpnia upamiętni postać Grzegorza Ciechowskiego jednego z najsłynniejszych polskich muzyków rockowych, wokalisty, instrumentalisty, autora tekstów, najbardziej znanego jako lidera zespołu Republika. Wystąpi Tymon Tymański oraz Orkiestra Kameralna Progress.

Tymon Tymański powołał do życia Projekt Republika w ramach którego utwory Ciechowskiego zyskują nowe życie. Wszystko w stylistyce post rocka, post jazzu i nowoczesnej elektroniki. Całkiem inaczej gra Orkiestra Kameralna Progress, którą tworzą młodzi, ambitni kameraliści. "Przewodzi im jej założyciel, dyrygent Szymon Morus. Dynamicznie rozwijający się zespół regularnie koncertuje, zaskakując słuchaczy intrygującymi interpretacjami. Już debiutancki album orkiestry spotkał się z bardzo pochlebną recenzją Maestro Krzysztofa Pendereckiego. Dotąd orkiestra nagrała 8 płyt CD" - informuje portal Gdańsk.pl.

W 2021 Orkiestra wydała płytę pt. „Ochestral tribute to Grzegorz Ciechowski”, będącą hołdem dla „Obywatela GC” złożonym w 20 rocznicę jego śmierci.

Bilety koncert Opera Leśna Ciechowski

W dniu koncertu bilety w cenie 40 zł dostępne w kasie Teatru Leśnego.