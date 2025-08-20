Eska Summer City w Gdańsku! Letnia zabawa i modowe atrakcje z VIVE Profit

Gdzie nas spotkasz?

Ekipa Eski zawita do Gdańska już 22 sierpnia 2025 roku. Będziemy na Was czekać w godzinach 12:00–14:00 przy ul. Grunwaldzkiej 211.

W tym czasie na miejscu znajdziecie pełną pozytywnej energii ekipę Eski, która rozgrzeje atmosferę muzyką na żywo, poprowadzi konkursy z nagrodami i stworzy wyjątkową przestrzeń do spotkań. To doskonała okazja, aby w wakacyjny dzień spotkać znajomych, poczuć letni klimat i naładować się dobrą energią.

Co na Was czeka?

Każde wydarzenie Eska Summer City to połączenie rozrywki, muzyki i mody. Tym razem w Gdańsku:

posłuchacie najnowszych hitów w najlepszym wydaniu,

spotkacie prowadzących radia Eska,

weźmiecie udział w konkursach i zgarniecie nagrody,

przekonacie się, że moda w duchu eko i recyklingu może być naprawdę stylowa.

Zapisz się na Festiwal Moda Wraca i zgarnij –30%!

Podczas eventu będzie można zapisać się na wyjątkowe wydarzenie – Festiwal Moda Wraca w sklepach VIVE Profit, który odbędzie się 30 i 31 sierpnia 2025 roku. To dwa dni zakupów z rabatem aż –30%!

Jak wziąć udział?

Wystarczy, że wypełnisz formularz zapisowy – online na modawraca.pl albo bezpośrednio podczas wydarzenia w Gdańsku.

Nasza specjalna ekipa z tabletami pomoże Ci szybko i wygodnie dołączyć do akcji.

Po rejestracji otrzymasz na maila kod rabatowy, który pozwoli skorzystać z promocji.

Pamiętaj – bez zapisu nie otrzymasz rabatu, dlatego nie przegap tej okazji!

Dodatkowo każdy, kto zapisze się na Festiwal Moda Wraca, będzie mógł w ostatni weekend sierpnia odebrać w sklepach VIVE Profit limitowaną bransoletkę ekologiczną z upcyklingu – to nie tylko pamiątka, ale też modny symbol odpowiedzialnych zakupów.

Dlaczego warto?

Spotkasz ekipę Eski i poczujesz klimat lata.

Otrzymasz kod –30% na zakupy w VIVE Profit (30–31 sierpnia).

Zdobędziesz wyjątkową bransoletkę festiwalową.

Doświadczysz modowych inspiracji w duchu eko.

Będziesz częścią wydarzenia, które łączy muzykę, zabawę i modę.

Do zobaczenia w Gdańsku!

Nie przegap wakacyjnej dawki dobrej energii, muzyki i mody. Widzimy się już 22 sierpnia przy ul. Grunwaldzkiej 211 w Gdańsku. Zapisz się na Festiwal Moda Wraca, baw się z Eska Summer City i korzystaj z wyjątkowych rabatów w sklepach VIVE Profit.

Więcej informacji i zapisy online znajdziesz na modawraca.pl.

Lato jeszcze się nie kończy – baw się z nami i VIVE Profit!

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany

Źródło: Eska Summer City w Gdańsku! Muzyka, zabawa i moda z VIVE Profit