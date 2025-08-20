Eska Summer City w Gdańsku! Letnia zabawa i modowe atrakcje z VIVE Profit

Gdzie nas spotkasz?
Ekipa Eski zawita do Gdańska już 22 sierpnia 2025 roku. Będziemy na Was czekać w godzinach 12:00–14:00 przy ul. Grunwaldzkiej 211.
W tym czasie na miejscu znajdziecie pełną pozytywnej energii ekipę Eski, która rozgrzeje atmosferę muzyką na żywo, poprowadzi konkursy z nagrodami i stworzy wyjątkową przestrzeń do spotkań. To doskonała okazja, aby w wakacyjny dzień spotkać znajomych, poczuć letni klimat i naładować się dobrą energią.
Co na Was czeka?
Każde wydarzenie Eska Summer City to połączenie rozrywki, muzyki i mody. Tym razem w Gdańsku:
- posłuchacie najnowszych hitów w najlepszym wydaniu,
- spotkacie prowadzących radia Eska,
- weźmiecie udział w konkursach i zgarniecie nagrody,
- przekonacie się, że moda w duchu eko i recyklingu może być naprawdę stylowa.
Zapisz się na Festiwal Moda Wraca i zgarnij –30%!
Podczas eventu będzie można zapisać się na wyjątkowe wydarzenie – Festiwal Moda Wraca w sklepach VIVE Profit, który odbędzie się 30 i 31 sierpnia 2025 roku. To dwa dni zakupów z rabatem aż –30%!
Jak wziąć udział?
- Wystarczy, że wypełnisz formularz zapisowy – online na modawraca.pl albo bezpośrednio podczas wydarzenia w Gdańsku.
- Nasza specjalna ekipa z tabletami pomoże Ci szybko i wygodnie dołączyć do akcji.
- Po rejestracji otrzymasz na maila kod rabatowy, który pozwoli skorzystać z promocji.
Pamiętaj – bez zapisu nie otrzymasz rabatu, dlatego nie przegap tej okazji!
Dodatkowo każdy, kto zapisze się na Festiwal Moda Wraca, będzie mógł w ostatni weekend sierpnia odebrać w sklepach VIVE Profit limitowaną bransoletkę ekologiczną z upcyklingu – to nie tylko pamiątka, ale też modny symbol odpowiedzialnych zakupów.
Dlaczego warto?
- Spotkasz ekipę Eski i poczujesz klimat lata.
- Otrzymasz kod –30% na zakupy w VIVE Profit (30–31 sierpnia).
- Zdobędziesz wyjątkową bransoletkę festiwalową.
- Doświadczysz modowych inspiracji w duchu eko.
- Będziesz częścią wydarzenia, które łączy muzykę, zabawę i modę.
Do zobaczenia w Gdańsku!
Nie przegap wakacyjnej dawki dobrej energii, muzyki i mody. Widzimy się już 22 sierpnia przy ul. Grunwaldzkiej 211 w Gdańsku. Zapisz się na Festiwal Moda Wraca, baw się z Eska Summer City i korzystaj z wyjątkowych rabatów w sklepach VIVE Profit.
Więcej informacji i zapisy online znajdziesz na modawraca.pl.
Lato jeszcze się nie kończy – baw się z nami i VIVE Profit!
