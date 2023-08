Ostatnie losowanie Eurojackpot okazało się wyjątkowo szczęśliwe dla trzech graczy z Polski. Wygraną IV stopnia odnotowano w następujących miejscowościach: Strzegom (ul. Jeleniogórska 5, woj. dolnośląskie), Legionowo (ul. Kościuszki 8A, woj. mazowieckie) i Rumia (ul. Grunwaldzka 108, woj. pomorskie). Gracze wzbogacą się o 285 607,10 zł. Dziesięć procent z tej kwoty, zgodnie z prawem, trzeba będzie oddać fiskusowi, ale ostateczna kwota i tak imponuje. Szczęśliwe losowanie odbyło się w piątek, 4 sierpnia. Wówczas padły następujące liczby: 3, 17, 19, 32, 38 + 6, 7. Polacy trafili cztery liczby z pierwszego szeregu liczb i dwie z drugiego. Zabrakło tylko jednej liczby, aby podzielić się główną wygraną. W piątkowej kumulacji do zgarnięcia było pół miliarda złotych. Już wiadomo, że wygraną I stopnia zanotowano w Niemczech.

Eurojackpot to najdroższa (pomijając zdrapki) gra w katalogu Totalizatora Sportowego. Jeden zakład kosztuje 12,50 zł. Typuje się 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb. Oprócz Polski w grze Eurojackpot biorą udział obywatele takich krajów jak m.in. Czechy, Hiszpania, Norwegia, Szwecja i Włochy. Najwyższa do tej pory wygrana w Polsce w Eurojackpot to 213 miliony złotych. Udało się to w 2022 roku. Najbliższe losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek 8 sierpnia. A Wy próbujecie swojego szczęścia w Eurojackpot? Oddajcie głos w naszej sondzie.

