Gdańsk. Wielka wpadka dilera. Wyskoczył przez okno z torbą pełną narkotyków

Znany policji 37-letni mężczyzna został przyłapany na próbie ucieczki z 26 kilogramami narkotyków. Do sytuacji doszło na osiedlu Orunia w Gdańsku (woj. pomorskie). Funkcjonariusze dostali sygnał, że 37-latek może być w posiadaniu substancji zakazanych i zapukali do jego drzwi.

Diler z Gdańska na widok policjantów spanikował. Odmówił wpuszczenia policjantów do środka. Prędko spakował do reklamówki drogocenny towar i wyskoczył przez okno prosto do ogródka, gdzie już czekali na niego policjanci - wiedzieli, że podejrzany może salwować się ucieczką.

Młodzi kibole zatrzymani z hurtową ilością narkotyków. Mieli też miecz samurajski

Po przeszukaniu terenu znaleziono 26 kilogramów kokainy, amfetaminy, marihuany i heroiny próżniowo zapakowanych w foliowe worki, które zostały przekazane do szczegółowych badań laboratoryjnych. Oprócz tego na posesji znaleziono znaczną ilość gotówki, polskiej i zagranicznej, o łącznej wartości 66 tysięcy złotych.

To jednak nie wszystko. "Zatrzymany złamał zabezpieczenia licznika energii i nielegalnie pobierał prąd do zasilania tak zwanych „koparek” służących do wydobywania kryptowalut." - poinformowała Pomorska Policja.

37-latek z Gdańska został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za posiadanie narkotyków grozi mu 10 lat więzienia, a a wprowadzanie ich do obrotu od 2 do 12 lat.