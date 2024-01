Gdynia obchodzi 98. urodziny. Miasto przygotowało moc atrakcji dla mieszkańców

Schował się w wersalce. Zdradził go własny pies. Policjanci pękali ze śmiechu

Urodziny Gdyni rozpoczną się 4 lutego o godz. 10. To wtedy odbędzie się msza święta w bazylice przy ul. Armii Krajowej 26. Od tej godziny w mieście odbywać się będzie wiele wydarzeń i atrakcji.

Oficjalne miejskie uroczystości odbędą się 10 lutego o godz. 12.00 przy pomniku Polski Morskiej. Po uroczystościach przy pomniku (10.02) władze miasta zapraszają mieszkańców do hali Polsat Plus Arena Gdynia. Tu świętować będą od godz. 12.30 do 17.00. Tegorocznym motywem przewodnim będą lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte.

