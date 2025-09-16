Gdzie jest Konrad? 32-latek wysiadł z auta na Wisłostradzie i ślad po nim zaginął

Policja szuka 32-letniego Konrada Czeszewskiego. Zaginięcie na Wisłostradzie

Policjanci prowadzą poszukiwania za 32-letnim Konradem Czeszewskim z Rumi. Jak ustalono, sobotniej nocy (13 września) w Warszawie mężczyzna jechał przez Wisłostradę i nagle wysiadł z samochodu, oddalając się w nieznanym kierunku. Konrad Czeszewski do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

W chwili zaginięcia 32-latek ubrany był w czarne, krótkie spodenki i czarną koszulkę z krótkim rękawem. Gdy mężczyzna wychodził z samochodu, nie miał na sobie butów.

Zaginiony Konrad Czeszewski mierzy około 180 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała, ma krótkie włosy kolorze ciemny blond, czarny zarost i niebeskie oczy. Ma tatuaże na rękach i nogach.

Każdy, kto informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu 32-latka lub ustalenia jego miejsca pobytu, proszony jest o kontakt z komisariatem policji w Rumi. Można dzwonić pod numer 47 742 99 22 (dyżurny jednostki) lub na numer alarmowy 112.

