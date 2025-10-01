Gdzie są Tomasz i Karolina? Ślad za małżeństwem urywa się zagranicą. Ważny apel policji

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-01 14:02

Policja w Sopocie szuka zaginionego małżeństwa. Tomasz i Karolina Wilczyńscy – jak ustalili funkcjonariusze – zerwali kontakt z rodziną i przebywają najprawdopodobniej poza Polską. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Zaginęli Tomasz i Karolina Wilczyńscy. Szuka ich policja

Autor: Shutterstock; KMP Sopot/ Materiały prasowe Zaginęli Tomasz i Karolina Wilczyńscy.
Młode małżeństwo przepadło bez śladu? Są poza Polską, szuka ich policja

Sopoccy policjanci prowadzą czynności poszukiwawcze za zaginionym - małżeństwem: Tomasz Grzegorz Wilczyński i Karolina Paulina Wilczyński urodzili się w 2000 r. Policja opublikowała ich wizerunek. Według ustaleń funkcjonariuszy - możliwe, że zaginieni zerwali kontakt z rodziną i przebywają obecnie poza granicami Polski.

Mundurowi apelują o pomoc w poszukiwaniach, a rodzina małżeństwa odchodzi od zmysłów. KMP w Sopocie prosi o to, aby wszelkie informacje na temat osób zaginionych przekazywać:

  • telefonicznie pod nr tel. 4774 26 222 - całodobowy numer Oficera Dyżurnego, lub tel. 47 74 26277 - sekretariat Wydziału Kryminalnego KMP Sopot,
  • osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie - ul. Armii Krajowej 112 A ,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Źródło: KMP Sopot

