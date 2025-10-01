Gdzie są Tomasz i Karolina? Ślad za małżeństwem urywa się zagranicą. Ważny apel policji

Młode małżeństwo przepadło bez śladu? Są poza Polską, szuka ich policja

Sopoccy policjanci prowadzą czynności poszukiwawcze za zaginionym - małżeństwem: Tomasz Grzegorz Wilczyński i Karolina Paulina Wilczyński urodzili się w 2000 r. Policja opublikowała ich wizerunek. Według ustaleń funkcjonariuszy - możliwe, że zaginieni zerwali kontakt z rodziną i przebywają obecnie poza granicami Polski.

Mundurowi apelują o pomoc w poszukiwaniach, a rodzina małżeństwa odchodzi od zmysłów. KMP w Sopocie prosi o to, aby wszelkie informacje na temat osób zaginionych przekazywać:

telefonicznie pod nr tel. 4774 26 222 - całodobowy numer Oficera Dyżurnego, lub tel. 47 74 26277 - sekretariat Wydziału Kryminalnego KMP Sopot,

osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie - ul. Armii Krajowej 112 A ,

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Źródło: KMP Sopot

