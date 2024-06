Podczas spotkania ze znajomymi rozgorzała dyskusja na temat finału tego śledztwa, a raczej braku podstawowych odpowiedzi. Tyle, ile osób było przy stole, tyle hipotez, co stało się z piękną, młodą dziewczyną, która o świcie po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Mijają lata, a to śledztwo wciąż budzi emocje i każdy pragnąłby tylko jednego: dowiedzieć się, co tak naprawdę się wydarzyło - wspomina Bonda na swoim profilu facebookowym.