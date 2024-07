Iwona Wieczorek wróciła do domu?! "Mamo, jesteś!" Matka ujawnia, co się stało

Niezwykłe przeżycie matki Iwony Wieczorek. "Z pokoju wychodzi Iwona, była cała ubrana na biało"

Był 16 lipca 2010 r. Ciepła, letnia, wakacyjna noc. Trójmiasto tętniło życiem i nadmorskim, beztroskim klimatem. Iwona Wieczorek wraz z przyjaciółmi bawiła się na imprezie w sopockim Dream Clubie. Podczas zabawy dziewczyna miała nagle stracić humor z powodu wiadomości, jaką dostała od koleżanki. Znajoma napisała, że były chłopak Iwony, Patryk G., bawi się w innym klubie z dziewczynami. To miało wyraźnie zdenerwować 19-latkę. Około godz. 2:50 Iwona opuszcza Dream Club i udaje się pieszo do swojego domu w Gdańsku. W drodze kontaktuje się z nią jedna z przyjaciółek, z którymi imprezowała. Adria próbuje namówić 19-latkę, by wróciła do lokalu. Iwona uparcie twierdzi jednak, że jest już pod domem, co nie było prawdą. Między dziewczynami dochodzi do telefonicznego spięcia. Potem Iwonie rozładowuje się telefon.

Kamery monitoringu ostatni raz rejestrują 19-latkę przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku-Jelitkowie o godz. 4:12. Był 17 lipca. Po 14 latach poszukiwań, tworzenia i sprawdzania różnych teorii, nadal nie wiadomo, co stało się z Iwoną Wieczorek. Odpowiedzi na to pytanie najbardziej potrzebuje matka 19-latki, która przez cały ten czas robi wszystko, by dowiedzieć się, gdzie jest jej córka. Niedawno kobieta stała się jedną z głównych bohaterek dokumentu filmowego "Sprawa Iwony Wieczorek". We wzruszających słowach mówi tam o momencie "spotkania" z Iwoną we śnie.

Matka Iwony Wieczorek wspomina "spotkanie" z córką

- Odkąd jej nie ma, śniła mi się może z cztery razy. Ostatnio miałam taki fajny sen, było to dosyć niedawno. Śniło mi się, że wracałam z pracy, otwieram drzwi. Jak otworzyłam te drzwi, to widzę jasność, taki bardzo, bardzo jasny płomień. I z pokoju wychodzi Iwona. Była cała ubrana na biało. Była promienna, cała taka jakby błyszcząca. I ona patrzy na mnie, jest uśmiechnięta, radosna, i przychodzi do mnie z rozłożonymi rękoma, i mówi: „Mamo, jesteś!”. Ja ją przytuliłam, dałam jej buziaka, i się obudziłam - mówi poruszona matka zaginionej 19-latki, Iwona Główczyńska, w dokumencie "Sprawa Iwony Wieczorek".

